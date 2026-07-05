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籃球／竹科工程師熱血拚戰 新竹3對3吸185隊參戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽吸引185支隊伍參賽。圖／新竹市政府提供
「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽吸引185支隊伍參賽。圖／新竹市政府提供

2026世足賽

新竹市政府舉辦的「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽，今天在香山綜合運動場完成為期兩天的預賽，共吸引721位選手、185支隊伍參賽，角逐國中、高中、公開、企業及親子等組別，其中不乏全家總動員甚至三代同堂參賽，也有不少新竹科學園區的工程師投入賽事。

昨天進行的首日賽程中，親子組成為全場焦點，不少家庭全員動員，透過籃球增進親子互動，也留下珍貴回憶。參賽家庭表示，能與家人一起站上球場，比賽輸贏已不是最重要，而是享受彼此合作、共同完成挑戰的過程。

今天進行的第二天賽事由公開組與企業組接力登場，不少來自新竹科學園區及在地企業的工程師利用假日走進球場，以運動紓解工作壓力，延續對籃球的熱愛。

多位參賽者表示，希望透過賽事促進企業交流，也期待未來有更多優質籃球活動在新竹舉辦。

新竹市長高虹安表示，本次預賽首度於香山綜合運動場風雨球場舉行，完善的運動設施提供市民更優質的運動環境，看到親子家庭、青年學子及企業團隊共同參與，充分展現3對3籃球全民參與、世代共融的魅力。

市府表示，預賽晉級隊伍將於7月11日至12日前往新竹市政府前廣場參加總決賽，在國際規格3對3球場爭奪各組冠軍，歡迎市民朋友一起到場為

選手加油，共同感受新竹城市籃球的熱血氛圍。

「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽親子組十分溫馨。圖／新竹市政府提供
「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽親子組十分溫馨。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安（中）親臨「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽現場。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安（中）親臨「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽現場。圖／新竹市政府提供

籃球 新竹 竹科

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