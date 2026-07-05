世界盃男籃／中華隊掌握晉級主動權！擊敗中國就出線 輸球仍有機會

男籃世界盃亞洲區資格賽B組晉級形勢在最新一輪賽事後出現重大變化。中國隊主場以19分差不敵日本隊，排名跌落小組最後一名；另一方面，中華隊則是在落後19分情況下大逆轉擊敗韓國隊，這讓原本相對單純的B組戰局瞬間陷入混戰。

目前B組除了日本隊已經提前晉級下一輪外，中國隊、韓國隊與中華隊都還有晉級希望，也都存在被淘汰的可能。相較之下，其他3組出線形勢已經大致明朗，包含澳洲、紐西蘭、菲律賓、黎巴嫩、伊朗、約旦等隊都已取得下一輪門票。

日本隊的戰績來到4勝1敗，鎖定B組第1，也成為該組首支晉級下一階段的球隊。至於韓國隊、中華隊與中國隊目前戰績同為2勝3負，但因彼此對戰紀錄與排名比較，中國隊暫時處於較不利位置，也讓最後一輪賽事變成真正的生死戰。

對中國隊來說，收官戰形勢相當明確，就是贏球晉級、輸球淘汰。中國隊最後一戰將面對中華隊，只要能夠取勝，戰績就會提升至3勝3負，直接取得晉級席位；但若輸球，戰績將變成2勝4負，無論日本隊與韓國隊之戰結果如何，中國隊都會確定出局。換句話說，中國隊雖然目前排名不利，但仍掌握自己的晉級主動權。

中華隊的處境相對更有彈性。只要最後一戰擊敗中國隊，中華隊就能直接晉級下一輪；即使輸給中國隊，也並非完全沒有機會，前提是日本隊必須在另一場比賽擊敗韓國隊。若出現這樣的結果，中華隊仍可能憑藉對戰韓國的兩勝優勢保住晉級資格。

韓國隊則是3隊之中壓力最大的一方。韓國最後一戰將面對已經提前出線的日本隊，最保險的方式就是直接擊敗日本，才能確保晉級希望不受他隊影響；一旦輸球，韓國就必須寄望中國隊也敗給中華隊，才有機會從混亂局勢之中突圍。

其他小組方面，A組澳洲、紐西蘭與菲律賓已經全數晉級，關島吞下5連敗確定淘汰；C組伊朗、約旦與敘利亞攜手晉級，伊拉克出局；D組則由黎巴嫩、卡達與沙烏地阿拉伯提前取得資格，印度同樣以5連敗遭淘汰。

在世界盃亞洲區資格賽的第二輪對戰中，A組和C組前3名同為一區，B組和D組的前3名則是同一區，前一輪的成績將延續下去，兩個分區的前3名球隊確定獲得世界盃門票，剩下一張由成績最好的第4名球隊取得，亞洲一共是7個名額。