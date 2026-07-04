籃球／HBL前哨戰泰帥盃籃球賽 劉丞勳回母校站台

「GATSBY泰帥盃」高中籃球賽今天在泰山高中體育館舉行開幕典禮，邀請高中籃球聯賽HBL共8支勁旅同場較勁，其中TPBL年度新人王劉丞勳特別回到母校站台。

「GATSBY泰帥盃」高中籃球賽從7月3日至5日點燃戰火，除了地主泰山高中外，還邀請將尋求締造HBL三連霸「王朝」的松山高中，另外包括能仁家商、光復高中、東泰高中、北市成功高中、基隆商工及宜蘭高中等HBL勁旅，將先進行分組循環賽後，最終再經由交叉淘汰賽決定排名。

舉辦泰帥盃邁入第4屆，已經被多支球隊視為HBL前哨戰，提供球員在開學前的階段性訓練驗收，為HBL新賽季前整軍備戰，而台灣職業籃球大聯盟TPBL年度新人王劉丞勳、台灣職籃P.LEAGUE+新科選秀狀元郎王鼎鈞等校友特別回到母校替泰帥盃站台。

泰山籃球隊總教練廖文彬今天接受媒體聯訪時表示，一直以來都是規劃最短時間3天賽程為主軸，希望強度越來越高，並逐步朝著更大規模目標邁進，同時感謝民進黨籍立委蘇巧慧的幫忙，讓泰山高中體育館能夠更換新地板、廁所，明年預計以全新場地迎接下一屆泰帥盃。