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3X3籃球／港日台球好手齊聚台中競技 吳宗學成功協助辦理賽事讓世界看見

聯合新聞網／ 綜合報導
吳宗學(中)與選手合影。 吳宗學提供
吳宗學(中)與選手合影。 吳宗學提供

2026世足賽

「2026 PROJECT：THE 3－國際3x3籃球邀請賽」，來自香港、日本及台灣的頂尖3x3球隊齊聚台中，以最熱血、最快節奏的比賽互相切磋，也讓市民朋友在家門口就能欣賞國際級精彩賽事。

3x3籃球已經是奧運正式競賽項目，中華隊更在亞運奪得金牌，不只是年輕人最喜愛的街頭運動，更代表一座城市的運動文化與國際交流能力。台中近年持續舉辦各項國內外籃球賽事，從基層扎根到國際交流，一步一步累積城市的運動能量，也讓世界看見台中的實力。

除了場上精彩對決，現場還有Passion Sisters熱力演出、玖壹壹壓軸開唱，以及陽光市集帶來豐富美食與特色攤位，讓整場活動不只是籃球比賽，更是一場結合運動、音樂、美食與城市文化的大型嘉年華，吸引許多年輕朋友及親子家庭共同參與。

台中市三對三籃球運動文化教育推廣協會理事長黃麒禕與台中在地球隊黑色閃電及所有工作團隊的用心籌辦，讓台中再次成功舉辦國際級賽事，也感謝所有參賽選手帶來一場場精彩對決。

吳宗學是體育人、籃球人，更是一位為體育運動發聲的台中市議員候選人，他始終相信，運動不只是比賽，更是教育、健康、觀光與城市行銷的重要力量。未來也會持續支持台中推動更多國際運動賽事，打造更完善的運動環境，讓更多孩子因運動找到夢想，讓更多國際賽事走進台中，讓台中站上世界舞台，成為真正的國際運動城市。

「2026 PROJECT：THE 3－國際3x3籃球邀請賽」在台中舉行。 吳宗學提供
「2026 PROJECT：THE 3－國際3x3籃球邀請賽」在台中舉行。 吳宗學提供

吳宗學。 吳宗學提供
吳宗學。 吳宗學提供

「2026 PROJECT：THE 3－國際3x3籃球邀請賽」在台中舉行。 吳宗學提供
「2026 PROJECT：THE 3－國際3x3籃球邀請賽」在台中舉行。 吳宗學提供

「2026 PROJECT：THE 3－國際3x3籃球邀請賽」在台中舉行。 吳宗學提供
「2026 PROJECT：THE 3－國際3x3籃球邀請賽」在台中舉行。 吳宗學提供

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