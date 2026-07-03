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世界盃男籃／19分逆轉南韓保晉級生機 圖奇讚中華男籃打出近2年最精彩一戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華男籃逆轉南韓，保住晉級資格賽第二輪一線生機。圖／取自FIBA官網
中華男籃逆轉南韓，保住晉級資格賽第二輪一線生機。圖／取自FIBA官網

2026世足賽

中華男籃今天在男籃世界盃亞洲區資格賽第三階段賽事首戰，於南韓主場迎戰地主，在最多19分落後的情況下於延長賽逆轉勝出，保住晉級機會，賽後總教練圖奇也直言，這一勝是他接掌中華隊兵符兩年多來贏下最精彩的一戰，球員展現了十足的韌性、勇氣與自信。

中華男籃在資格賽第三階段賽事，將於南韓高陽市先後對上地主南韓與中國大陸，其中與南韓一戰更是有非贏不可的壓力，不過前三節中華隊外線失靈一度落入19分落後，但靠著第四節陳盈駿領軍追分以及林庭謙倒數階段的追平比數三分球，將比賽帶入延長賽。

延長賽不僅林庭謙持續進帳分數，馬建豪也在倒數階段有一次精彩籃下強打取分，幫助中華隊逆轉戰局，最終「門神」高柏鎧更是賞給南韓再見火鍋，幫助球隊以2分差距取勝，保住晉級生機。

賽後中華隊教練圖奇也大讚球員打出近兩年來最精彩一戰，「在此之前我們也贏過很多重要的比賽，但我認為這場比賽最為重要，因為我們帶著韌性、勇氣、自信和戰術調整重返賽場。你們也知道，這就是人們常說的韌性。所以我要感謝我們團隊的每一位成員，包括工作人員，因為我們找到了正確的調整，球員們也展現了強大的鬥志。」

中華隊今天以高柏鎧拿下26分、18籃板、5阻攻表現最佳，陳盈駿則有18分，賽後高柏鎧也將贏球功勞歸給隊友，「我之所以能站在這裡，是因為得分，但我認為所有的功勞都應該歸功於我們的後衛。你知道，我們的三分球投不進，但他們突破到籃下，衝擊籃框，然後搶籃板。正因為如此，我才能搶到進攻籃板和二次進攻得分。所以，如果沒有他們的拚搏精神，我們不可能贏得這場比賽。」

對於下一場與大陸男籃之戰如能取勝，將能自力晉級資格賽第二輪，圖奇說：「我們準備了十五天的集訓，以應對兩支不同的球隊。所以對下一場我們肯定會採取不同的策略，但我們不想改變的是態度，因為我們在下半場的表現已經非常接近完美了。」

籃球 南韓 林庭謙 陳盈駿 中華隊

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