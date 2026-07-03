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世界盃男籃／林庭謙關鍵三分、高柏鎧再見火鍋 中華隊落後19分大逆轉南韓

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊林庭謙（左）投進關鍵三分球將比賽帶入延長賽。圖／取自FIBA官網
中華隊林庭謙（左）投進關鍵三分球將比賽帶入延長賽。圖／取自FIBA官網

2026世足賽

男籃世界盃亞洲區資格賽最後一階段賽事，中華男籃今天在南韓高陽市出戰地主隊，在輸球就可能無緣晉級的情況下，中華隊在外線熄火的情況下一度落後到19分差，不過第四節中華隊在陳盈駿領軍下展開反撲，加上林庭謙的三分球將比賽帶入延長賽，最終中華隊也以82：80逆轉南韓，保住晉級希望。

中華男籃在前兩階段賽事中僅拿下1勝3敗，唯一一勝就是在主場擊敗南韓，在分組4隊取前3名晉級的情況下，中華隊今天作客南韓主場也背負著非贏不可的壓力，不然能否晉級就得看其他球隊臉色。

不過今天中華隊在外線熄火的情況下卻陷入苦戰，上半場三分球14次出手僅命中3球，團隊也僅有6次助攻並發生6次失誤，讓南韓帶著11分領先進入中場休息。中華隊上半場以林庭謙、陳盈駿各拿8分表現最佳。

易籃後，中華隊仍是找不到投籃手感，所幸高柏鎧擺脫上半場的低迷狀況，頻頻抓下進攻籃板並去取分，反觀南韓在第三節卻是團隊火力全開，尤其是替補上陣的19歲混血小將丹尼爾（Edi Daniel）表現活躍，幫助南韓一度領先到19分，

第四節初陳盈駿再度挺身而出，連續的上籃、中距離跳投、三分球，一人連得7分，加上阿巴西連續上籃得手，追到僅剩6分差，倒數2分半鐘，游艾喆先是上籃得手，隨後又助攻給高柏鎧爆扣得手，中華隊追到僅剩1分差距。

第四節最後1分半鐘，陳盈駿切入上籃失手，但高柏鎧跟進補籃超前比數，但南韓李祐碩的轉換快攻不僅讓陳盈駿五犯離場還完成「三分打」，反取得2分領先。倒數38秒高柏鎧站上罰球線兩罰俱中追平，隨後南韓李政賢命中超前三分球，但林庭謙也在倒數7.2秒投進三分球追平，比賽也進入延長賽。

延長賽倒數39秒馬建豪籃下強打得手，幫助中華隊取得1分領先，也迫使南韓採取犯規戰術送高柏鎧上罰球線，在他兩罰一中後中華隊取得2分領先，下一波進攻南韓上籃遭到高柏鎧封阻，最終中華隊就以82：80拿下關鍵一勝，保住晉級希望。中華隊今天共計5人得分上雙，其中高柏鎧26分、18籃板、5阻攻，陳盈駿18分，林庭謙13分，馬建豪與阿巴西各拿10分。

林庭謙 高柏鎧 籃球 中華隊 南韓 陳盈駿

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