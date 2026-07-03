快訊

中華郵政A7「禁坐令」未解？吹哨者踢爆新椅沒到位 緊急調椅子卻是壞的

中選會人事案又封殺 藍白再聯手「不同意」3政院補提名單

籃球／我99.9%不當教練 林書豪力挺洪志善：小胖上限極高

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林書豪談前東家國王本賽季驚奇表現。記者劉肇育／攝影
林書豪談前東家國王本賽季驚奇表現。記者劉肇育／攝影

2026世足賽

新北國王隊今年在TPBL總冠軍賽鎩羽而歸，在休賽季期間迎來了人事與未來的異動，身為昔日球隊領袖的林書豪，在今天受訪時回顧了國王這一年的驚奇旅程，同時也對球迷期盼他接掌兵符的聲音，給出了最直接、毫無懸念的回應。

回顧前東家國王在今年總冠軍賽一度取得3：1領先卻錯失奪冠機會，林書豪坦言「非常可惜」，但他更看重的是球隊在球季中經歷低谷、甚至面臨必須連贏兩場附加賽才能叩關季後賽的逆境。林書豪感性地說：「看到他們能在最後把球隊連繫起來、一路殺進決賽，這是一個非常棒的扭轉，我不能說是高興，但我真的感到非常驕傲。」

隨著季中臨危受命接掌兵符的「小胖」洪志善在賽季後表達有意請辭，球迷也紛紛猜測，若國王向林書豪拋出橄欖枝，是否可能促成另一段傳奇教頭篇章？對此，林書豪斬截地笑著回應，「沒有興趣。我不能說100%，但我99.9%永遠不會當教練，我對教練真的沒興趣。」

不過，林書豪隨即將讚美毫無保留地送給昔日隊友洪志善。他強調，洪志善雖然年輕且剛起步，但具備了卓越的球員溝通能力與領袖特質，「當他隊友你就會知道他的想法多棒。我非常相信當他真正開始執教時，會成為一名非常優秀的教練，他的上限真的很高。」

林書豪 洪志善 籃球

延伸閱讀

籃球／預言詹皇若轉戰勇士「NBA將爆掉」 林書豪當球評盼傳遞正能量

NBA／未來之星新加坡場 林書豪透露將參與台灣活動

籃球／不僅當球評還推出補給飲 林書豪談跨足商業帶有使命感

籃球／台韓戰明登場李忠熙稱勝負難料 談宏國復出傳聞期待來台執教

相關新聞

籃球／我99.9%不當教練 林書豪力挺「小胖」洪志善：他上限極高

新北國王隊今年在TPBL總冠軍賽鎩羽而歸，在休賽季期間迎來了人事與未來的異動，身為昔日球隊領袖的林書豪，在今天受訪時回顧了國王這一年的驚奇旅程，同時也對球迷期盼他接掌兵符的聲音，給出了最直接、毫無懸念的回應。

籃球／預言詹皇若轉戰勇士「NBA將爆掉」 林書豪當球評盼傳遞正能量

近期以球評身分登場大受好評的林書豪，以其敏銳的球員視角，對今年夏天風起雲湧的NBA自由球員市場拋出獨到觀點，談到休賽季最具震撼力的潛在變動，林書豪直言，超級巨星詹姆斯（LeBron James）離開湖人隊將轉戰他隊的抉擇，最讓他感到不可思議。

籃球／不僅當球評還推出補給飲 林書豪談跨足商業帶有使命感

華裔球星林書豪在卸下職業球員戰袍後，近期不僅在NBA擔任起球評角色引發話題，近日他更是返台攜手機能果汁品牌，共同研發推出全新「JLIN x PASSION 24 果力水」電解質補給飲，展開屬於他的「斜槓」退休生活。

TPBL／海神攜手企業舉辦U12邀請賽 8所國小齊聚港都以球會友

TPBL高雄全家海神自成立即持續於基層校園推廣籃球運動，繼去年之後，7月1日、2日再度於高雄市華山國小舉辦為期兩天的金築雄心萬浪U12籃球邀請賽，邀請中南部共8所國小籃球隊齊聚高雄，海神隊球員則擔任一日教練，由隊長余純安領銜，攜手于煥亞、勤明慶、吳曉謹、呂威霆、廖偉皓、邱子軒、陳懷安共7位球員開設「籃球教室」，透過教學與交流，將運動的熱情與價值向下扎根。

世足賽／曼贊比再秀出色身手 瑞士2：0踢落阿爾及利亞連4屆闖16強

2026年世界盃足球賽32強淘汰賽，瑞士、阿爾及利亞今天在溫哥華BC Place進行雙方在正式國際賽的首次交手，瑞士在上半場靠著恩博洛（Breel Embolo）在比賽第10分鐘率先破門，下半場一開賽恩多耶（Dan Ndoye）再進一球，終場瑞士以2：0勝出，連續4屆前進16強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。