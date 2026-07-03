籃球／我99.9%不當教練 林書豪力挺洪志善：小胖上限極高

新北國王隊今年在TPBL總冠軍賽鎩羽而歸，在休賽季期間迎來了人事與未來的異動，身為昔日球隊領袖的林書豪，在今天受訪時回顧了國王這一年的驚奇旅程，同時也對球迷期盼他接掌兵符的聲音，給出了最直接、毫無懸念的回應。

回顧前東家國王在今年總冠軍賽一度取得3：1領先卻錯失奪冠機會，林書豪坦言「非常可惜」，但他更看重的是球隊在球季中經歷低谷、甚至面臨必須連贏兩場附加賽才能叩關季後賽的逆境。林書豪感性地說：「看到他們能在最後把球隊連繫起來、一路殺進決賽，這是一個非常棒的扭轉，我不能說是高興，但我真的感到非常驕傲。」

隨著季中臨危受命接掌兵符的「小胖」洪志善在賽季後表達有意請辭，球迷也紛紛猜測，若國王向林書豪拋出橄欖枝，是否可能促成另一段傳奇教頭篇章？對此，林書豪斬截地笑著回應，「沒有興趣。我不能說100%，但我99.9%永遠不會當教練，我對教練真的沒興趣。」

不過，林書豪隨即將讚美毫無保留地送給昔日隊友洪志善。他強調，洪志善雖然年輕且剛起步，但具備了卓越的球員溝通能力與領袖特質，「當他隊友你就會知道他的想法多棒。我非常相信當他真正開始執教時，會成為一名非常優秀的教練，他的上限真的很高。」