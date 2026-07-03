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籃球／預言詹皇若轉戰勇士「NBA將爆掉」 林書豪當球評盼傳遞正能量

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林書豪談NBA休賽季變動以及與前隊友安東尼等人的對談。記者劉肇育／攝影
林書豪談NBA休賽季變動以及與前隊友安東尼等人的對談。記者劉肇育／攝影

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近期以球評身分登場大受好評的林書豪，以其敏銳的球員視角，對今年夏天風起雲湧的NBA自由球員市場拋出獨到觀點，談到休賽季最具震撼力的潛在變動，林書豪直言，超級巨星詹姆斯（LeBron James）離開湖人隊將轉戰他隊的抉擇，最讓他感到不可思議。

「印象最深刻的不是交易，而是詹姆斯可能不回LA了。」林書豪在今天受訪時表示，即便詹姆斯的兒子仍在湖人效力，但目前的局勢看來，邁阿密、克里夫蘭乃至於金州勇士，都可能是這位傳奇球星的潛在落腳處。林書豪大膽預測，「如果他去勇士隊，NBA會爆掉！大家的目光肯定都會鎖定在那裡。」

除了詹姆斯的去向，林書豪也點名塞爾蒂克隊交易陣中主力布朗（Jaylen Brown）的驚人舉動。他直言，「綠衫軍」願意放人，背後恐怕有許多「外界不知道的故事」正在發生。不過，他仍十分看好76人隊若能保持健康將成為東區勁旅。

此外，針對前東家暴龍隊與雷納德（Kawhi Leonard）的重逢，林書豪也給予極高期待，他指出，雷納德上賽季展現出極佳的競技狀態，顯然已逐漸克服傷病困擾，「這對多倫多和他來說會是一個完美的『最後篇章』，我很期待他們下季的表現。」林書豪也透露，接下來將前往夏季聯賽嘗試不同型態的賽事講評，期盼用更細緻、不流於批評的風格，帶給球迷最具細節的賽事剖析。

對於日前與前隊友「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）進行了75分鐘的私下深談，林書豪坦言，這場對話帶給他極大的「圓滿與釋懷」，不僅讓他明白當年背後的故事，雙方也把話說開、翻過舊帳，重新回歸朋友關係。

走過歲月，林書豪對大衛李（David Lee）、史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）等生涯初期的老戰友充滿敬意與感謝。如今蛻變為前輩的他，也帶著「大哥心態」關注亞洲年輕球員，期盼陪伴並見證後進在NBA賽場上斬獲成功。

林書豪 NBA 籃球

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