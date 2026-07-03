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籃球／不僅當球評還推出補給飲 林書豪談跨足商業帶有使命感

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林書豪（中）與機能果汁品牌共同研發推出全新電解質補給飲。記者劉肇育／攝影
林書豪（中）與機能果汁品牌共同研發推出全新電解質補給飲。記者劉肇育／攝影

2026世足賽

華裔球星林書豪在卸下職業球員戰袍後，近期不僅在NBA擔任起球評角色引發話題，近日他更是返台攜手機能果汁品牌，共同研發推出全新「JLIN x PASSION 24 果力水」電解質補給飲，展開屬於他的「斜槓」退休生活。

談起近來跨界投入運動飲料產業，林書豪指出隨著人生旅程不斷推進，從球場上的頂尖職業運動員、到退休後轉換為父親、公司經營者、球評與公益實踐者，個人與品牌的核心價值仍舊強調「REDEFINE LOVE 重新定義愛」，期盼持續運用自己的影響力為下一代創造更好、更健康的環境，給予下一代更多支持和正面力量。  

林書豪坦言，自己絕非盲目追逐商業利益，而是看見了市場上「健康、單純選擇」的缺口。他感性地說，自己並非抱持著「必須做生意」的野心，而是帶著一種「這裡有需要，所以我該挺身而出」的使命感。

除了商業上的新嘗試，更讓大眾驚豔的，莫過於林書豪近期在美國頻頻現身螢光幕，擔任NBA季後賽及總冠軍賽的電視球評。他笑著坦言，自己過去極度排斥媒體在電視上對球員進行流於表面的批評，甚至在三年前身邊友人建議他考慮球評一職時，第一時間拒絕。

不過從抗拒到接下震撼彈，林書豪強調，他希望帶給觀眾不一樣的深度觀點。走過球員心路歷程的他，更能體會球員陷入低潮時的掙扎，希望用更具正能量與同理心的方式剖析比賽。今年夏天，他將持續前往夏季聯賽挑戰現場賽事講評，透過多方探索，找出最適合自己的播報風格，也向球迷展現他退休後的華麗轉身。

林書豪 籃球 NBA

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