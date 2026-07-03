TPBL／海神攜手企業舉辦U12邀請賽 8所國小齊聚港都以球會友

TPBL高雄全家海神自成立即持續於基層校園推廣籃球運動，繼去年之後，7月1日、2日再度於高雄市華山國小舉辦為期兩天的金築雄心萬浪U12籃球邀請賽，邀請中南部共8所國小籃球隊齊聚高雄，海神隊球員則擔任一日教練，由隊長余純安領銜，攜手于煥亞、勤明慶、吳曉謹、呂威霆、廖偉皓、邱子軒、陳懷安共7位球員開設「籃球教室」，透過教學與交流，將運動的熱情與價值向下扎根。

海神二度攜手金築建設舉辦籃球交流活動，邀請屏東市仁愛國小、高雄華山國小、獅湖國小、臺南文元國小、九份子國小、雲林鎮南國小、彰化新港國小、彰化僑信國小，以球會友。

活動除了安排校際交流賽，海神隊7位「海派教練」也開設「籃球教室」，傳授1對1、2對2、3對3的籃球技巧，並規劃由海神防護員帶來「全展運動防護教室」，余純安和唐維傑擔任冠軍賽客座教練，陪伴小球員迎接挑戰，最終由彰化僑信國小奪冠，亞軍新港國小，季軍九份子國小。

金築建設洪瑞堂總經理談到，期待透過邀請賽傳達團隊合作的重要，讓運動家精神從小扎根，「看到同學們蓄勢待發，為自己的城市與學校爭取榮譽十分感動，很高興能與運發局、海神隊、華山國小攜手合作，感謝華山國小提供優質的室內場地，共同深耕基層，攜手培養南部的運動風氣。」

運動發展局局長侯尊堯勉勵參賽隊伍，在活動中精進球技並學習籃球知識，「更重要是學習永不放棄的態度及運動家精神。」華山國小校長王惠玲期勉同學，「勇敢起航，追夢逐光」，於比賽過程學習在團隊中發揮所長。

余純安則鼓勵同學，「不要害怕失敗，不要害怕犯錯，珍惜可以犯錯的年紀，在場上盡情揮灑，犯錯更可以從中學習，讓自己變得更強大。」