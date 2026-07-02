籃球／台韓戰明登場李忠熙稱勝負難料 談宏國復出傳聞期待來台執教

亞洲傳奇射手李忠熙連續兩年來台與徒弟羅興樑攜手舉辦菁英射手訓練營，對於中華男籃明天將在世界盃亞洲區資格賽中與南韓交手，李忠熙坦言雖然勝負難料，但近年確實看見台灣男籃的進步。而去年一度傳出如果宏國在台灣職籃復出，李忠熙將是教練不二人選，他也直言雖然不知道現在進度如何，但也隨時做好準備期待來台執教的一天。

曾有亞洲第一射手稱號的李忠熙，過去不僅是南韓國家隊的主力射手，更曾以球員身分加入宏國，後來更接下總教練兵符，與台灣籃球有著相當深的淵源。去年他相隔近30年再度來台，與昔日徒弟羅興樑一同舉辦菁英射手營，希望將所學與射手精神傳承給台灣新一代球員。

對於去年來台期間，一度傳出老東家宏國有意重返籃壇，而宏國是否復出也一直是國內球迷最關心的話題之一，其中李忠熙更被點名將會是宏國總教練的不二人選，他在今天受訪時則表示，「去年談到宏國的事情時，我確實有承諾如果宏國回來，我會回來當教練，不過我目前並不清楚進展如何，但如果有這樣的機會我會隨時做好準備。」

在被問到明天中華男籃將與南韓在世界盃亞洲區資格賽進行交手時，李忠熙也直言，雖然不知道這場比賽勝負如何，但也清楚這場比賽對於中華隊的重要性，這幾年他也看到了中華男籃的進步，而南韓球員近年來雖然身體素質有顯著的提升，但在技術方面確實相較過去退步許多。