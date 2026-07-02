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籃球／傳達汗水不會背叛你信念 亞洲傳奇李忠熙連兩年來台辦射手營

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
亞洲傳奇射手李忠熙（左3）與羅興樑（右3）連敘兩年舉辦菁英射手營。記者劉肇育／攝影
亞洲傳奇射手李忠熙（左3）與羅興樑（右3）連敘兩年舉辦菁英射手營。記者劉肇育／攝影

2026世足賽

在全球籃壇「三分革命」的浪潮下，空間、外線與攻防轉換節奏成為主宰賽場的關鍵，由「亞洲傳奇」李忠熙與「台灣神奇」羅興樑師徒聯手打造的MONARCH菁英射手營，今年正式邁入第二屆。本屆營隊規模全面升級，首度擴大為台北、台南雙據點，吸引全台3所大學、11所高中及1所國中，近200位男女基層球員與20位教練共襄盛舉。

兩位頂尖射手今年再度攜手，不僅要將精準投射的火種傳遞給新世代，更緊扣李忠熙球員生涯最具代表性的信念「汗水不會背叛你」。

李忠熙表示，現在許多年輕球員試圖尋求捷徑，希望用最少的練習換取最大的成果，但這絕非事實，他說：「如果你只付出10%的努力，你只能得到10%的成果；但如果你付出100%的努力，你就能得到100%的成果。每天投籃哪怕只比別人多投1次，一年就多了365次；如果每天多投10次，一年就多了3650次。汗水，絕對不會背叛你。」

規模擴大的背後，是第一屆營隊累積的良好口碑與發酵成果。來自東部、連續第二年參與的台東豐田國中女籃，則是培訓陣容中唯一的國中女子隊伍。教練陳秋諭直言，東部基層球隊面臨「缺經費、缺交流、缺視野」的三缺困境，來到射手營除了能提升基本技術，球員更獲得了珍貴的上場機會與更寬廣的視野。帶領球隊長達12年的長榮大學總教練劉錦謀也認為，開拓視野的學習契機正是目前年輕球員最欠缺的，相信能為該校首度參加的女籃隊帶來「活水江河」的新刺激。

除了針對球員的Shooting、Skill、Pick & Roll等射手技巧外，今年訓練營也將更著重在防守閱讀與技巧加強上，身為營隊靈魂人物的教練羅興樑指出，活動的另一個核心價值，在於連結價值觀相近的教練，打造一個彼此交流、資訊與資源分享的契機。

第二屆MONARCH菁英射手營即日起至7月6日率先於北部文化大學展開，7月9日至12日則將移師台南長榮大學與成功大學。今年營隊更搶搭AI風潮，以最新技術製作多支短影片，透過社群平台向年輕族群發佈，讓籃球傳統精神、科技與潮流時尚，在今年夏天碰撞出全新氣象。  

李忠熙 籃球 台南

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