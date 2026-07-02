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TPBL／4洋將全續留 夢想家拚二連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家宣布冠軍洋將班底全部留任。圖／夢想家提供
夢想家宣布冠軍洋將班底全部留任。圖／夢想家提供

2026世足賽

本季勇奪TPBL總冠軍的福爾摩沙夢想家今天正式宣布完成洋將佈局，湯普金斯（Trey Thompkins III）、班提爾（Ben Bentil）、霍爾曼（Aric Holman）及高柏鎧（Brandon Gilbeck）原班陣容續留，宣告延續上季奪冠核心架構與團隊默契，朝二連霸目標邁進。

湯普金斯2025-2026賽季加盟夢想家後迅速融入體系，憑藉外線投射與持球進攻能力，成為球隊主要得分來源之一。例行賽繳出16.7分、9.4籃板、3.1助攻，三分命中率達三成六，除穩定輸出外，也能在比賽膠著階段挺身而出，並兼具策應能力，帶動整體進攻節奏。

班提爾則扛起內線攻防核心角色，例行賽場均18.9分、10.8籃板、3.3助攻，攻守兩端皆具影響力。不僅在禁區具備強勢對抗能力，同時具備外線投射威脅，並於總冠軍賽榮膺FMVP，是球隊奪冠的重要拼圖。

攻守兩端串聯全隊的霍爾曼，自2024-2025賽季加入後持續展現全能身手，上季繳出17.9分、11.3籃板、3.3助攻，在禁區攻防、外線投射與策應之間靈活轉換，為球隊提供穩定且多元的戰力支撐。即使在總冠軍賽G4因傷退場，未能持續於場上作戰，霍爾曼仍於場邊全程投入，持續為隊友鼓舞聲勢，展現強烈的團隊意識與責任感。

身為球隊禁區最後一道防線，高柏鎧依然是夢想家不可或缺的內線支柱，在TPBL連續兩年榮獲年度防守球員、年度阻攻王，並入選年度防守第一隊。上季高柏鎧場均繳出12分、10籃板、2阻攻，憑藉穩定的護框能力與禁區影響力，持續鞏固球隊內線戰力。

夢想家總經理韓駿鎧說：「很高興保留這四位球員的組合，他們都是球隊體系中重要的一環，也認同球隊文化與團隊精神。希望在延續既有默契的基礎上，球隊能持續提升競爭力，朝新賽季目標前進。」

四位球員也同樣表示，很高興能繼續留在夢想家，延續彼此建立的默契與信任，並期待在新球季與隊友並肩作戰，再次挑戰二連霸。

TPBL 高柏鎧 籃球

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