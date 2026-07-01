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世界盃男籃／蘇文儒國手夢落空 籃協道歉坦言報名疏失

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華男籃已飛往南韓為2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第三階段備戰，7月3日迎戰南韓隊前卻出現首度入選中華隊的蘇文儒（右）沒能列入選手的重大失誤。聯合報系資料照
中華男籃已飛往南韓為2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第三階段備戰，7月3日迎戰南韓隊前卻出現首度入選中華隊的蘇文儒（右）沒能列入選手的重大失誤。聯合報系資料照

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中華男籃已飛往南韓為2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第三階段備戰，7月3日迎戰南韓隊前卻出現首度入選中華隊的蘇文儒沒能列入選手的重大失誤，中華民國籃球協會今天晚上發出聲明稿，坦言截止期限前行政作業出現疏忽，責任完全在協會，像蘇文儒及家人致歉。

針對蘇文儒球員未能列入 FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers Window 3 Preliminary Roster 一事，中華民國籃球協會說明如下：

本次事件係因協會行政作業未能於 Preliminary Roster 截止期限前，完成球員資格文件確認及相關程序，導致蘇文儒球員未能於期限內列入名單。

協會於發現後，立即完成相關資格文件，並向 FIBA 提出補列申請，同時表示願意承擔因此可能產生之任何行政罰款。然而，FIBA 依據相關規定正式回覆，因 Preliminary Roster 提交期限已過，相關規定適用於所有會員協會，因此無法對個案作出例外處理。協會尊重並接受 FIBA 的決定。

本次事件的責任完全在協會。

我們要向蘇文儒球員及其家人表達最誠摯的歉意。首次入選國家隊是每位球員的重要時刻，卻因協會行政作業未臻周延，使他無法列入本次 FIBA Preliminary Roster，失去本階段正式出賽資格，對此我們深感自責，也向所有支持中華隊的球迷致歉。

蘇文儒球員仍是本次中華隊代表隊成員，將隨隊前往韓國，全程參與球隊訓練、備戰及團隊活動，持續與代表隊並肩作戰。協會將全力支持他，也相信他未來仍有許多代表中華隊出賽的機會。

協會已著手全面檢討國家隊球員資格確認、名單提報及相關行政流程，建立更完善的複核機制，確保未來每一位入選國家隊的球員，都不會再因行政程序而影響其代表國家出賽的權益。

我們再次向蘇文儒球員致歉，也感謝 FIBA 在本案中的協助與回覆。中華民國籃球協會將記取此次教訓，持續精進行政管理，以維護國家隊及所有球員的權益。

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