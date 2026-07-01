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TPBL／與攻城獅完成續約 德魯在新竹感覺到家的溫暖

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
攻城獅隊與核心洋將德魯完成續約。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供
攻城獅隊與核心洋將德魯完成續約。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供

2026世足賽

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，已與陣中的核心洋將德魯完成續約，德魯在過去這個賽季攻守兩端的全能身手不僅深受獅紫軍喜愛，更是球隊體系中的靈魂人物。新賽季他將繼續披上紫色戰袍，期盼與教練團及本土球員們攜手，再度向總冠軍發起挑戰。

德魯上賽季繳出全面性的表現，場均拿下18.8分、11.5籃板、2.9助攻，且還能貢獻1.1次阻攻與1.4次抄截，是全聯盟最具破壞力的前鋒之一。德魯憑藉在場上的影響力，賽季期間曾多次榮獲聯盟「單周MVP」殊榮，不僅強勢入選TPBL年度第二隊，更是聯盟「年度外援」獎項的入圍者之一。

除了在球場上具備頂尖的實力，德魯隨和、開朗且樂於融入團隊的個性，更是球團決定與他達成續約共識的主因。攻城獅總經理張樹人表示，「德魯在場上與場下都樂於與本土球員互動、互相激勵。球團看重他帶來的化學效應，期望在新賽季中，德魯能持續在隊內傳遞正能量，帶領陣中的年輕本土球員突破與成長。」

對於能再度回到新竹，德魯也感到非常興奮與期待。德魯表示：「很高興能與攻城獅球團完成續約！從我來到台灣的第一天起，球團、教練團以及所有熱情的獅紫軍們，就給了我像家一樣的溫暖。上個賽季我們一起經歷了許多挑戰，雖然入圍年度外援和拿到年度第二隊是很棒的肯定，但我更在乎的是團隊的勝利。我認為新竹這座城市帶給我難以形容的能量，未來我一定會盡我所能去幫助團隊，我們新賽季主場見！」

攻城獅 新竹 籃球

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