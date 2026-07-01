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籃球／賀博獲邀CP3菁英後衛訓練營 NBA球星柯瑞也曾參與
台美混血男籃好手賀博今天確定入選CP3菁英後衛訓練營，不僅成為台灣第一人，更代表實力獲得肯定，因為過去柯瑞、佛克斯等美國職籃NBA球星都曾參與這個訓練營。
由已退役前NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）創辦的「CP3菁英後衛訓練營」，是美國籃壇最具代表性的邀請制後衛訓練營之一，每年僅邀請少數全美頂尖高中、大學後衛參與，而金州勇士巨星柯瑞（StephenCurry）絕對是代表性球員之一，另外包含佛克斯（De'Aaron Fox）、楊恩（Trae Young）也曾參與。
台美混血男籃好手賀博（Robert Hinton）今天確定入選CP3菁英後衛訓練營，成為全美受邀的12名大學運動員之一，同時寫下台灣第一人紀錄，更代表賀博近年在美大學體育聯盟（NCAA）表現獲得高度肯定，期盼透過訓練營持續成長，提升在美國職業籃球圈的能見度。
一直以NBA為終極目標的賀博，在NCAA菜鳥球季就榮膺常春藤聯盟最佳新秀，上季承擔更多進攻責任後，各項數據全面成長，甚至躋身年度第1隊，而他日前向中央社記者透露，希望利用暑假精進自身技術，同時專注於恢復，期許在大三賽季再次繳出突破性成績。
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