PLG／跳過吳志鍇、波波卡選莫森 許晉哲釋疑價碼、身分是主因

PLG選秀會在今天登場，最終25位參選球員中僅有4人獲選，其中台北富邦勇士在首輪第3順位選入輔大伊朗外籍生莫森成為今年探花，對於在3位外籍生中沒有選擇在UBA成績更佳的政大波波卡與健行科大史密斯，富邦勇士總教練許晉哲也透露，主因是看中莫森的伊朗籍身分以及能裡、能外的身手。

富邦勇士今年再度在總冠軍賽鎩羽而歸，不過在陣中已經有莫巴耶、強納森兩位外籍生的情況下，仍是在首輪第三順位選入輔大外籍生莫森，今天出席選秀會的總教練許晉哲也透露，最主要原因就在於莫森的國籍以及能裡能外的身手。

「因為我們想要成立一支三對三球隊，在三對三裡面高個子球員又能投三分最適合，所以我們就覺得莫森是一個人選。」許晉哲也提到了莫森的伊朗籍身份將是另外一個中選原因，「因為我們要打東超，到時候就可以把他當作亞外（亞洲外援），這代表他可以有三種身份去打比賽，可以幫助他進步。」

對於並未選入選前呼聲相當高的政大高炮台吳志鍇，許晉哲也解釋，「如果新秀要進來就代表我們名單內有人要出去，而目前我們的目標是先與現有球員談續約，不可否認波波卡跟吳志鍇我們都有考慮，但就像兩年前我們選擇江均，後來他也去另外一個聯盟，在比價中被搶走了，最後選到的就是空氣。那吳志鍇的實力大家都知道，他也有報TPBL選秀，而且經紀人也報過價錢，我們並不喜歡跟人家競價，也怕選到空氣。」

至於未選擇波波卡，許晉哲也直言，球隊在雙洋將可能會選擇大個子球員的情況煆，加上本土的曾祥鈞、外籍生莫巴耶，已經有4名球員要去輪兩個位置，「相信大家應該比較想要看到祥鈞出賽吧？因為我們讓他打比較少，大家都會問為什麼不給他打，他的表現大家也都看到了，他確實是有這個能力。」