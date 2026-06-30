快訊

台中龍井大貨車下匝道煞不住...3轎車慘變「夾心餅乾」6人送醫

日職／林安可回歸一軍首戰4支0吞2K 打擊率首度跌破2成

國巨爆鉅額違約交割3880萬！南北7分點罕見齊申報 2大可能劇本曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／政大波波卡、旅外好手傅友落選 選秀會僅4人獲選

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
PLG選秀會僅4名球員獲選。記者劉肇育／攝影
PLG選秀會僅4名球員獲選。記者劉肇育／攝影

2026世足賽

2026 PLG選秀會在今天晚間登場，今年共計有21位本土、3位外籍生、1位華裔共25人確定參與，最終包括洋基工程隊選秀狀元健行科大王鼎鈞、台鋼獵鷹隊選秀榜眼輔仁大學李盛新、台北富邦勇士隊選秀探花輔大莫森在內，共計僅4名球員獲選。

PLG選秀會今天晚間登場，選秀順位依照本賽季排名進行排序，由墊底的洋基工程率先選秀，首輪洋基工程選入來自健行科大的王鼎鈞成為今年選秀狀元，至於第二順位的獵鷹則是選擇輔仁大學前鋒李盛新，第三順位富邦勇士選入輔大外籍生莫森，第四順位領航猿則是補進政治大學吳志鍇。第二輪四隊都選擇放棄，結束今年選秀會，包括政大外籍生波波卡、旅外球員傅友、黎明史魯齊等人都落選。

政大 富邦 輔大 籃球

延伸閱讀

PLG／王鼎鈞、李盛新爆冷成選秀狀元、榜眼 領航猿補進吳志鍇

中職／選秀點評！陳柏凱成狀元後再狂補投手 悍將這屆選得好

NBA／2026選秀前三順位出爐！狀元迪班薩、榜眼彼特森、探花布瑟

中職／兄弟指名高大游擊手許書誠 平野惠一看好跑打守

相關新聞

PLG／政大波波卡、旅外好手傅友落選 選秀會僅4人獲選

2026 PLG選秀會在今天晚間登場，今年共計有21位本土、3位外籍生、1位華裔共25人確定參與，最終包括洋基工程隊選秀狀元健行科大王鼎鈞、台鋼獵鷹隊選秀榜眼輔仁大學李盛新、台北富邦勇士隊選秀探花輔大莫森在內，共計僅4名球員獲選。

PLG／王鼎鈞、李盛新爆冷成選秀狀元、榜眼 領航猿補進吳志鍇

2026 PLG選秀會在今天晚間登場，今年共計有21位本土、3位外籍生、1位華裔共25人確定參與，首輪洋基工程以選秀狀元籤選入健行科大王鼎鈞、台鋼獵鷹以榜眼籤補進輔仁大學李盛新、台北富邦勇士探花籤則選擇輔大莫森。

3對3／新竹打造城市品牌 市政府前廣場化身決賽舞台

新竹市打造全新城市品牌活動「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽，賽事總獎金達50萬新台幣，在新竹市政府前廣場進行的總決賽還將「封街」結合多項活動，另有表演賽讓球迷感受3對3籃球魅力，回歸台灣籃壇的「最強阿伯」艾夫伯（Michael Efevberha）有望登場。

TPBL／戰神陣容異動 蘇奕晉、孫思堯等4人約滿離隊

台北台新戰神今天宣布蘇奕晉、張耕淯、孫思堯與張兆辰將於合約期滿離隊，四位球員效力期間始終展現專業與投入，無論在場上以韌性十足的表現全力拚戰，或在場下與隊友及團隊間建立深厚情誼，都為球隊留下珍貴回憶，球團衷心感謝四位球員的付出。

TPBL／賀丹投入選秀！30名新秀名單曝光

TPBL選秀會將在7月16日登場，聯盟今天公布選秀會報名名單，共有30位選手投入，最大亮點就是混血國手賀丹，幾乎等於狀元人選。

世足賽／球迷力挺續任 日主帥森保一扛責：最不夠的就是主帥的力量

日本今天在美加墨世足賽以1：2不敵「森巴軍團」巴西，止步於32強，這也是總教練森保一繼卡達世足賽後，連續第二屆率隊從分組賽突圍，卻再度於淘汰賽首輪抱恨終結，賽後面對媒體排山倒海對其未來的關切，森保一神色凝重地強調，「關於我的未來，目前個人還沒有做出任何決定。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。