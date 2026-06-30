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PLG／政大波波卡、旅外好手傅友落選 選秀會僅4人獲選
2026 PLG選秀會在今天晚間登場，今年共計有21位本土、3位外籍生、1位華裔共25人確定參與，最終包括洋基工程隊選秀狀元健行科大王鼎鈞、台鋼獵鷹隊選秀榜眼輔仁大學李盛新、台北富邦勇士隊選秀探花輔大莫森在內，共計僅4名球員獲選。
PLG選秀會今天晚間登場，選秀順位依照本賽季排名進行排序，由墊底的洋基工程率先選秀，首輪洋基工程選入來自健行科大的王鼎鈞成為今年選秀狀元，至於第二順位的獵鷹則是選擇輔仁大學前鋒李盛新，第三順位富邦勇士選入輔大外籍生莫森，第四順位領航猿則是補進政治大學吳志鍇。第二輪四隊都選擇放棄，結束今年選秀會，包括政大外籍生波波卡、旅外球員傅友、黎明史魯齊等人都落選。
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