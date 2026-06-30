PLG／王鼎鈞、李盛新爆冷成選秀狀元、榜眼 領航猿補進吳志鍇

2026 PLG選秀會在今天晚間登場，今年共計有21位本土、3位外籍生、1位華裔共25人確定參與，首輪洋基工程以選秀狀元籤選入健行科大王鼎鈞、台鋼獵鷹以榜眼籤補進輔仁大學李盛新、台北富邦勇士探花籤則選擇輔大莫森。

PLG選秀會今天晚間登場，選秀順位依照本賽季排名進行排序，由墊底的洋基工程率先選秀，最終洋基工程選入來自健行科大的王鼎鈞成為今年選秀狀元，至於第二順位的獵鷹則是選擇輔仁大學前鋒李盛新，第三順位富邦勇士選入輔大外籍生莫森，第四順位領航猿則是補進政治大學吳志鍇。

對於以榜眼籤選入李盛新，獵鷹球團指出，李盛新過去效力輔仁大學期間，憑藉出色的彈跳能力與勁爆的扣籃表現，獲得「輔大航空」之稱。114學年度賽季，李盛新場均繳出10.5分、5.8籃板、1.1助攻，展現穩定的攻守貢獻與持續成長的發展潛力。

獵鷹總教練柯納指出，李盛新是一名運動能力出色、充滿拚勁，且具備強烈學習意願的球員，這些特質都讓他格外受到球團期待。此外，李盛新的防守態度與能力，將有機會立即為球隊帶來幫助。

柯納進一步提到，雖然李盛新在大學時期主要擔任四號位，但球隊認為他未來在職業籃球的發展方向，將會朝三號位與二號位轉型，「我們會協助他完成這個轉型，也非常期待能與他一起合作，陪伴他在職業舞台上持續成長。」