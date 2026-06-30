快訊

台積電及聯發科領軍台股收漲1,126點 6月高低差距達6,212點

高鐵台北站啟用塵封20年「神秘通道」 估尖峰日加速一萬人離站

要官校畢業生明敵我意識 賴總統：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

聽新聞
0:00 / 0:00

3對3／新竹打造城市品牌 市政府前廣場化身決賽舞台

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新竹市長高虹安（中）今天和中華民國3x3籃球協會副理事長錢薇娟（右）和「籃球博士」鄭志龍在3對3賽事啟動記者會合影。記者曾思儒／攝影
新竹市長高虹安（中）今天和中華民國3x3籃球協會副理事長錢薇娟（右）和「籃球博士」鄭志龍在3對3賽事啟動記者會合影。記者曾思儒／攝影

2026世足賽

新竹市打造全新城市品牌活動「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽，賽事總獎金達50萬新台幣，在新竹市政府前廣場進行的總決賽還將「封街」結合多項活動，另有表演賽讓球迷感受3對3籃球魅力，回歸台灣籃壇的「最強阿伯」艾夫伯（Michael Efevberha）有望登場。

新竹市長高虹安今天和中華民國3x3籃球協會理事長吳同喬、副理事長錢薇娟、「籃球博士」鄭志龍等一同出席「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽啟動記者會，身為東道主的高虹安說明，7月4日和5日的預賽將於香山綜合運動場開打，全國總決賽7月11日和12日首度移師新竹市政府前廣場舉辦，歡迎球迷屆時到場共襄盛舉。

吳同喬提到，3對3籃球已是國際籃壇發展最快速的運動項目之一，協會今年不只推廣國際賽讓台灣好手有機會爭取國際積分，也積極全省推廣，除和新竹市合作，另在台北、台中和高雄舉辦「台灣盃」，明年希望舉辦更多場城市賽。

身份還有旺寶整合行銷董事長的吳同喬，目前還培養了兩支3對3球隊，青年隊目前有12名球員，國際隊共有6名選手，包括剛加入的「最強阿伯」的艾夫伯（Michael Efevberha），7月12日國際隊將在「風城耀動 城市3耀」表演賽亮相，艾夫伯也有望登場。

中華民國3x3籃球協會副理事長錢薇娟同樣共襄盛舉，她執教的北市大女籃隊預計派出4隊參賽，暑假期間透過3對3賽事磨練球技。

新竹市打造全新城市品牌活動「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽，今天舉辦賽事啟動記者會。記者曾思儒／攝影
新竹市打造全新城市品牌活動「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽，今天舉辦賽事啟動記者會。記者曾思儒／攝影

中華民國3x3籃球協會理事長吳同喬（中）、副理事長錢薇娟（又）和「籃球博士」鄭志龍合影。記者曾思儒／攝影
中華民國3x3籃球協會理事長吳同喬（中）、副理事長錢薇娟（又）和「籃球博士」鄭志龍合影。記者曾思儒／攝影

新竹 品牌 籃球

延伸閱讀

竹市缺兒童足球場議員促活化 市府：虎林運動園區將新建足球場

NBA／未來之星新加坡場 林書豪透露將參與台灣活動

高球／JLPGA獎金新高地球達蒙明盃 盧曉晴補賽力拚后座

世足賽／民主剛果晉級寫隊史新猷 送南韓打包回家

相關新聞

3對3／新竹打造城市品牌 市政府前廣場化身決賽舞台

新竹市打造全新城市品牌活動「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽，賽事總獎金達50萬新台幣，在新竹市政府前廣場進行的總決賽還將「封街」結合多項活動，另有表演賽讓球迷感受3對3籃球魅力，回歸台灣籃壇的「最強阿伯」艾夫伯（Michael Efevberha）有望登場。

TPBL／戰神陣容異動 蘇奕晉、孫思堯等4人約滿離隊

台北台新戰神今天宣布蘇奕晉、張耕淯、孫思堯與張兆辰將於合約期滿離隊，四位球員效力期間始終展現專業與投入，無論在場上以韌性十足的表現全力拚戰，或在場下與隊友及團隊間建立深厚情誼，都為球隊留下珍貴回憶，球團衷心感謝四位球員的付出。

TPBL／賀丹投入選秀！30名新秀名單曝光

TPBL選秀會將在7月16日登場，聯盟今天公布選秀會報名名單，共有30位選手投入，最大亮點就是混血國手賀丹，幾乎等於狀元人選。

世足賽／球迷力挺續任 日主帥森保一扛責：最不夠的就是主帥的力量

日本今天在美加墨世足賽以1：2不敵「森巴軍團」巴西，止步於32強，這也是總教練森保一繼卡達世足賽後，連續第二屆率隊從分組賽突圍，卻再度於淘汰賽首輪抱恨終結，賽後面對媒體排山倒海對其未來的關切，森保一神色凝重地強調，「關於我的未來，目前個人還沒有做出任何決定。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。