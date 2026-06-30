3對3／新竹打造城市品牌 市政府前廣場化身決賽舞台

新竹市打造全新城市品牌活動「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽，賽事總獎金達50萬新台幣，在新竹市政府前廣場進行的總決賽還將「封街」結合多項活動，另有表演賽讓球迷感受3對3籃球魅力，回歸台灣籃壇的「最強阿伯」艾夫伯（Michael Efevberha）有望登場。

新竹市長高虹安今天和中華民國3x3籃球協會理事長吳同喬、副理事長錢薇娟、「籃球博士」鄭志龍等一同出席「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽啟動記者會，身為東道主的高虹安說明，7月4日和5日的預賽將於香山綜合運動場開打，全國總決賽7月11日和12日首度移師新竹市政府前廣場舉辦，歡迎球迷屆時到場共襄盛舉。

吳同喬提到，3對3籃球已是國際籃壇發展最快速的運動項目之一，協會今年不只推廣國際賽讓台灣好手有機會爭取國際積分，也積極全省推廣，除和新竹市合作，另在台北、台中和高雄舉辦「台灣盃」，明年希望舉辦更多場城市賽。

身份還有旺寶整合行銷董事長的吳同喬，目前還培養了兩支3對3球隊，青年隊目前有12名球員，國際隊共有6名選手，包括剛加入的「最強阿伯」的艾夫伯（Michael Efevberha），7月12日國際隊將在「風城耀動 城市3耀」表演賽亮相，艾夫伯也有望登場。

中華民國3x3籃球協會副理事長錢薇娟同樣共襄盛舉，她執教的北市大女籃隊預計派出4隊參賽，暑假期間透過3對3賽事磨練球技。

新竹市打造全新城市品牌活動「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽，今天舉辦賽事啟動記者會。記者曾思儒／攝影