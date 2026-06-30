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TPBL／戰神陣容異動 蘇奕晉、孫思堯等4人約滿離隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北台新戰神創隊成員孫思堯合約期滿離隊。圖／台新育樂提供
台北台新戰神創隊成員孫思堯合約期滿離隊。圖／台新育樂提供

2026世足賽

台北台新戰神今天宣布蘇奕晉、張耕淯孫思堯與張兆辰將於合約期滿離隊，四位球員效力期間始終展現專業與投入，無論在場上以韌性十足的表現全力拚戰，或在場下與隊友及團隊間建立深厚情誼，都為球隊留下珍貴回憶，球團衷心感謝四位球員的付出。 

今年32歲的大前鋒蘇奕晉，擁有多年職業賽場歷練，自2024-25賽季加盟戰神迄今兩賽季，多次在比賽中扮演奇兵，曾在對戰福爾摩沙夢想家一役替補登場，14分鐘攻下13分、三分球5投3中，場下則以老將經驗幫助年輕球員適應職業舞台，成為球隊穩定的力量。

張耕淯為2023年創隊成員，憑藉多元得分手段，豐富團隊進攻選擇，保持積極態度投入比賽與訓練，季末傷癒回歸重返球場的他也是隊內開心果，時常活絡隊友間的氣氛；203公分長人孫思堯自2023年加入戰神，效力期間為禁區輪替提供戰力，2024-25賽季曾赴日本B3聯賽金澤武士團挑戰海外舞台，本季重返戰神後，雖因傷無法穩定出賽，仍保持正向態度積極復健。兩人以堅持不懈的態度面對挑戰，為球隊帶來正面影響。

「高炮塔」張兆辰為戰神隊史首位在新人選秀會上獲選球員，於2023-24賽季加盟戰神，每一年的進步有目共睹，從新人年鮮少出賽機會，到2025-26賽季出賽21場，場均上場15分鐘，各項數據逐年成長，用實際表現與拚勁證明自己。他更曾於主場開幕戰面對新北國王先發上陣，三分球5投4中攻下14分5籃板，正負值為全隊最高+14，發揮射手本色打出生涯代表作。

台新育樂總經理林祐廷感謝四位球員多年來與球隊並肩同行，無論是在場上全力拚戰，或是場下為團隊注入力量，都讓球隊留下深刻印象，「祝福四人在未來發展順利，持續寫下屬於自己的精彩篇章。」

孫思堯 張耕淯 籃球

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