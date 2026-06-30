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TPBL／賀丹投入選秀！30名新秀名單曝光

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
TPBL公布選秀會名單。圖／TPBL提供
TPBL公布選秀會名單。圖／TPBL提供

2026世足賽

TPBL選秀會將在7月16日登場，聯盟今天公布選秀會報名名單，共有30位選手投入，最大亮點就是混血國手賀丹，幾乎等於狀元人選。

賀丹上月剛從常春藤名校康乃爾大學畢業，且獲得年度突破選手獎，投入TPBL選秀有望延續籃球生涯，成為今年選秀會最大看點。

賀丹、賀博兄弟的母親臧珍卓來自高雄，今年TPBL總冠軍賽期間，兄弟倆就曾在海神執行長李偉誠陪同下到台中觀賞賽，海神今年又握有「狀元籤」，接觸賀家兄弟被視為提前佈局，賀丹也成為7月16日選秀會的狀元熱門。

30位選秀名單還包含多名旅外球員，UBA冠軍隊伍只有吳志鍇報名。

TPBL選秀順序依序是高雄全家海神、台北台新戰神、新北中信特攻、新竹御嵿攻城獅、桃園台啤永豐雲豹、新北國王和福爾摩沙夢想家。

國內另個職籃聯盟PLG今天晚上就要舉行新人選秀會，狀元熱門吳志鍇、旅外的傅友等名字也出現在TPBL選秀會名單上。

TPBL公布選秀會名單。圖／TPBL提供
TPBL公布選秀會名單。圖／TPBL提供

TPBL公布選秀會名單。圖／TPBL提供
TPBL公布選秀會名單。圖／TPBL提供

賀丹 TPBL 籃球

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