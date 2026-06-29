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世足賽／運彩銷售超過40億 法國維持奪冠大熱門
2026美加墨世界盃32強淘汰賽正式展開，台灣運彩表示，截至6月28日小組賽結束，台灣運彩銷售逾40億，淘汰賽開始後，比賽強度增加，單場銷售有機會再創高峰。
「2026世界盃冠軍」玩法，法國在I組3連勝展露強者霸氣，目前賠率以3.10倍穩居第一，維持奪冠大熱門地位；J組的衛冕冠軍阿根廷同樣締造3連勝，冠軍倍率從賽前的6.25倍降至3.50倍，緊追法國、排名第二；英格蘭與西班牙在小組賽都是2勝1和首名出線，賠率皆微升至5.35倍並列第3。
世界盃32強淘汰賽所有賽事台灣運彩已全部開放單場及場中投注，最受關注的幾場實力接近的賽事包括6月30日的日本和巴西之戰、7月1日挪威對戰象牙海岸、7月2日塞內加爾碰比利時，以及7月3日克羅埃西亞對決葡萄牙等。
台灣運彩表示，有為運彩新手新增「世足快投」專區，消費者可到實體投注站，在運彩網站「世足快投」專區選定想要投注的賽事，一鍵即可生成投注單，馬上可以投注，省時又方便。世足賽期間，不限球種、不限玩法，只要符合資格，都可以參加「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」活動，有機會把好禮帶回家。
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