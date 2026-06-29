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PLG／巔峰盃3X3籃球賽 勇士教練吳永仁帶女兒參與

中央社／ 台北29日電
勇士教練吳永仁。圖／勇士提供 曾思儒
勇士教練吳永仁。圖／勇士提供 曾思儒

2026世足賽

2026年夏季巔峰盃3X3籃球賽昨天落幕，去年帶著兒子參與親子組賽事的台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士教練吳永仁，這次帶女兒報名國中女子組，並親自場邊督軍。

邁入第19屆的巔峰盃是北台灣最具規模的3X3籃球賽事，彙聚了全台從小學、國中到高中、社會人士等各年齡層的數百名籃球愛好者，共分為17個組別、接近200支球隊報名，尤其這屆更首度增設女子組比賽。

吳永仁帶著女兒與頭前國中戰友報名國中女子組，並擔任場邊督軍工作。他接受媒體訪問時表示，很開心再度參與這個盛會，現場的氛圍非常棒。他並透露女兒是來以球會友，「沒有給她設定說一定要拿第幾名。」

被問到是否傳授技巧給女兒，吳永仁笑說，一直以來，女兒都比較聽學校教練的話，因此爸爸有點無用武之地。

巔峰盃創辦人暨賽事總教練吳宏政提到，今年「一起變強」口號成功凝聚球員、家長及工作夥伴，目前已經著手規劃第20屆賽事，期許球員在賽場上全力以赴，學會用更高明攻守技巧主宰勝負，激勵自己蛻變為頂尖籃球好手。

吳永仁 籃球

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