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西螺文昌國小棒球隊長曾楷丞 獲選為中華隊國手將赴日參賽

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣西螺鎮文昌國小棒球隊長曾楷丞，獲入選為今年世界少年軟式棒球錦標賽（IBA）中華代表隊國手，地方各界和親友均予祝福，並期能為國爭光。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣西螺鎮文昌國小棒球隊長曾楷丞，獲入選為今年世界少年軟式棒球錦標賽（IBA）中華代表隊國手，地方各界和親友均予祝福，並期能為國爭光。記者蔡維斌／翻攝

2026世足賽

雲林縣西螺鎮文昌國小棒球隊長曾楷丞，獲入選為今年世界少年軟式棒球錦標賽（IBA）中華代表隊國手，今年7月將隨著中華隊遠征日本東京，為國爭光。

文昌國小推動棒球30多年，發展有成，培育不少菁英人才，曾楷丞今年獲選為國手，為該校棒球史再添一筆，熱愛運動的他，父親曾凡鳴也是前職籃新浪隊球員，從小和父親玩球，也喜歡上籃球，由於棒球是台灣國球，將來出路較多，在父親鼓勵下，小二加入棒球隊，接受正規訓練。

原本喜愛打球的他，沒想到練球竟這麼苦，曾一度想放棄，當時球隊總教練張裕耀，也是U12世界盃中華隊助教，就送門票給曾楷丞去現場看球賽，感受棒球的熱力，他看到中華隊的精彩表現，重新點燃練球決心，小四主動要求住校練球，朝棒球路勇往直前。

張裕耀表示，為讓球員能專心練球，文昌棒球隊提供五年級以上學生住宿，培養生活自理與常規，避免孩子因為環境不適應，半途而廢很可惜。

世界軟式少棒（IBA）中華代表隊國手選拔賽今年六月初舉行全國聯賽，多年勤練擁有雄厚實力的曾楷丞脫穎而出，獲選為16名國手之一，文昌國小教練林嘉玟也入選也國家隊教練，雙喜臨門。

曾楷丞球速已達100公里，不僅投球準又穩定，運動反應靈敏，聰明，也具守備能力，不論內外野甚或捕手都能勝任，能入選代表隊國手，地方同感喜賀，縣議員李明哲、莿桐鄉代參選人李秋水等人，到曾楷丞莿桐鄉住家貼紅榜。

曾楷丞也是出身運動世家，除父親曾凡鳴是職籃選手，伯父及姑婆也曾是排球好手，堂姊也學舞蹈。曾楷丞被選為國手，也成家族最年輕的國手，他將於7月24日至27日隨中華隊前往日本東京參加IBA世界少年軟式棒球錦標賽，親友給予祝福他為國爭光。

校長廖妙英表示，該校不僅擁有棒球好傳統，也有訓練的好環境，更有優良的教練團，目前共有50名隊員，棒棒相傳。

雲林縣西螺鎮文昌國小棒球隊長曾楷丞，獲入選為今年世界少年軟式棒球錦標賽（IBA）中華代表隊國手。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣西螺鎮文昌國小棒球隊長曾楷丞，獲入選為今年世界少年軟式棒球錦標賽（IBA）中華代表隊國手。記者蔡維斌／翻攝

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