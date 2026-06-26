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桌球／WTT美國大滿貫登場 林昀儒、鄭怡靜全力爭冠

中央社／ 台北26日電
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

2026世足賽

WTT美國大滿貫賽將於今晚開打，台灣包括林昀儒鄭怡靜在內共8組人馬直接從會內賽登場，其中林昀儒將力拚今年第2場大滿貫賽事、繼續站上頒獎台。

在世界桌球職業大聯盟（WTT）男單排名第7的林昀儒，在今年3月新加坡首場大滿貫賽（Smash）就一路闖進決賽，才不敵中國好手王楚欽鍍銀。

今年在美國的第2場WTT大滿貫賽，總獎金155萬美元（約新台幣4947萬元），林昀儒在男單被列為第7種子，今年賽季表現出色的「國民金孫」，也將試圖再次闖進決賽。

WTT美國大滿貫賽，台灣共有男單林昀儒、郭冠宏，女單鄭怡靜、葉伊恬、李昱諄，男雙林昀儒/馮翊新，女雙簡彤娟/李昱諄、鄭怡靜/葉伊恬等人從會內賽打起。

大滿貫賽等級賽事男、女單共64籤，其中包括8席從資格賽打進會內賽的資格，至於雙打賽事皆為32籤。

台灣今年有廖鎮廷、馮翊新、高承睿、張佑安從男單會外賽拚戰，其中「柚子同學」高承睿，經歷半年受傷、復健，終於迎來今年首場國際賽事。

至於女單會外賽則有簡彤娟、黃愉偼、彭郁涵3人搶晉級門票。

WTT系列賽是頂級賽事，細分為WTT總決賽、WTT大滿貫賽、WTT冠軍賽與WTT挑戰賽4個級別；其中，WTT挑戰賽系列又分為WTT球星挑戰賽（WTTStar Contenders）及WTT挑戰賽（WTT Contenders）2個等級。

鄭怡靜 林昀儒 王楚欽 籃球

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