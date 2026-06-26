桌球／WTT美國大滿貫登場 林昀儒、鄭怡靜全力爭冠

日本今天在世足賽小組賽最後一戰以1：1與瑞典握手言和，以1勝2和作收並晉級到32強賽，這也是日本繼2002年後再度在世足賽小組賽保持不敗晉級，門將鈴木彩艷賽後也表示，希望能夠帶著這股不敗氣勢迎戰接下來的對手巴西。

2026-06-26 10:37