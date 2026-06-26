籃球／總獎金294萬元 2026總統盃3對3籃球賽報名開跑

由運動部全民運動署主辦的「2026總統盃全民運動賽事3對3籃球賽」自7月中起陸續展開分區預賽，即日起開放報名，額滿即截止報名。全民署表示，各區優勝隊伍將晉級至總決賽，於總統府前凱達格蘭大道角逐冠軍寶座，總獎金高達294萬元，邀請全國熱愛籃球運動的民眾踴躍組隊參與，一同享受競技樂趣。

全民署指出，「總統盃3對3籃球賽」以節奏快速、參與門檻低為特色，深受各年齡層喜愛，不僅提供基層球員展現實力的舞臺，也帶動全民參與運動風潮，促進跨世代交流與社區凝聚。今年賽事規模再升級，除既有高中組、大專組及公開組外，更新增壯年組與帕拉組（輪椅籃球），共五大組別，各組均分為男子組與女子組，全面涵蓋不同年齡層與多元族群，實踐運動平權及全民共享理念。

分區預賽將自7月中旬起至9月底止，於全臺22縣市同步展開。各區晉級隊伍將於10月31日至11月1日齊聚總統府前凱達格蘭大道，展開最終決戰。

全民署表示，歡迎熱愛籃球的民眾就近組隊參賽，展現運動訓練成果。本次賽事總獎金294萬元，其中，高中組冠軍可獲7萬元獎金；大專組、壯年組及帕拉組冠軍各為10萬元；公開組冠軍則高達12萬元。相關賽事資訊及報名詳情，請至官方網站查詢：https://www.taiwan3x3.tw/。