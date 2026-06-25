快訊

NBA／灰狼再豪賭送走里德換回小鮑爾 2020狀元探花雙劍合璧

今大雨狂炸西半部！屏東日累積雨量破600毫米 北部明降雨恐更劇烈

空服員揭航空業暗黑文化！機師駕駛艙偷腥 高空極樂生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

WSBL／自費赴韓找訓練師 黃鈴娟持續進化挑戰旅外

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
國泰前後任隊長鄭伊秀（右）和黃鈴娟將投入中華隊訓練，為亞運備戰。記者曾思儒／攝影
國泰前後任隊長鄭伊秀（右）和黃鈴娟將投入中華隊訓練，為亞運備戰。記者曾思儒／攝影

2026世足賽

去年獲得WSBL年度MVP的國泰人壽隊長黃鈴娟，下周將投入中華女籃的亞運集訓，目標國際賽打出好成績的她，休季期間特別自費到韓國找訓練師，希望持續進化，為挑戰旅外籌備更多本錢。

31歲的黃鈴娟國手資歷完整，每年都隨國泰打下WSBL金盃的她，今年透過台灣轉籍韓國的秦安（原名許筱彤）介紹，找到一位韓國訓練師，打完WSBL冠軍賽後支身赴韓一個星期，接受4次指導。

「我是射手，有很多跑位訓練，每個動作都會對抗，就像實際比賽，收穫滿不錯。」今天出席國泰33連霸慶功宴的黃鈴娟笑說，韓國訓練師每個動作都很要求細節，十分扎實，錯了就重來，「超累的。」

一個人赴韓受訓，黃鈴娟也是為有機會的旅外做準備，她坦言有想挑戰WCBA想法，最快或許今年就能實現。

國泰奪冠後已經在6月1日恢復訓練，總教練鄭慧芸特別邀請日本籍中華女籃總教練前田顯藏擔任10天的客座教練，中華女籃7月1日將開訓為名古屋亞運備戰，地點也是在國泰女籃的淡水基地。

黃鈴娟提到，前田顯藏有找了許多球員聊天，彼此了解，「感覺他有很多想要的事情想完成，他的日本風格還是有，防守上和日本滿像。」鄭伊秀補充，國家隊新教練對防守有很多想法，希望合作順利，名古屋亞運能突破上屆杭州亞運8強止步成績，重返4強舞台。

WSBL 國泰 亞運 籃球

延伸閱讀

WSBL／國泰慶33連霸 下一步放眼亞冠賽

射擊／謝翔宸鄭晏晴射擊世青攜手奪銅 提前為亞運暖身

棒球／亞運培訓隊2球員遞補 啟程赴荷蘭打哈連盃

世界盃男籃／劉錚缺陣改與陳盈駿攜手 胡瓏貿笑稱莫名其妙變最老

相關新聞

世界盃男籃／FIBA評亞洲區資格賽戰力 中華排第八南韓已遭看扁落居12

FIBA官網公布中華男籃戰力排名第八，核心成員包括高柏鎧、盧峻翔與阿巴西。第三階段資格賽將挑戰中國和南韓，其中南韓主力李賢重可能缺席，提升中華隊勝算。中國隊則持平第二，期待楊瀚森的表現。

WSBL／自費赴韓找訓練師 黃鈴娟持續進化挑戰旅外

去年獲得WSBL年度MVP的國泰人壽隊長黃鈴娟，下周將投入中華女籃的亞運集訓，目標國際賽打出好成績的她，休季期間特別自費到韓國找訓練師，希望持續進化，為挑戰旅外籌備更多本錢。

WSBL／國泰慶33連霸 下一步放眼亞冠賽

國泰人壽女子籃球對今年WSBL冠軍賽以直落3橫掃中華電信，奪下包含社甲時期的33連霸，今天舉辦連霸慶功宴，教練「貝兒」鄭慧芸特別肯定長人蕭豫玟的成長，球隊休賽季期間也排好訓練計劃，準備10月迎戰女籃亞冠聯賽。

PLG／續約冠軍教頭 許晉哲續掌勇士兵符

台北富邦勇士隊今天正式宣布，與領隊兼總教練許晉哲完成續約，雙方簽下複數年合約，期待在許晉哲的帶領下，持續深化球隊文化與整體競爭力，凝聚團隊向心力，朝重返榮耀、再創高峰的目標穩步邁進，開啟勇士全新篇章。

世足賽／國家隊「最後一舞」 墨西哥門神奧喬亞：享受一切

代表墨西哥6度出征世界盃，傳奇門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）今天在小組最終戰第78分鐘替補上陣，補時階段還發動攻勢，大腳一開將球送到前場，讓菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）錦上添花，助隊3：0擊敗捷克，以3連勝結束小組賽。

美國羽賽／直落2擊敗自家人黃郁豈 周天成晉16強

世界排名第6的「台灣一哥」周天成，今天在BWF超級300的美國羽球公開賽首輪，以21比19、21比18擊敗自家人黃郁豈，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。