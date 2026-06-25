WSBL／自費赴韓找訓練師 黃鈴娟持續進化挑戰旅外

去年獲得WSBL年度MVP的國泰人壽隊長黃鈴娟，下周將投入中華女籃的亞運集訓，目標國際賽打出好成績的她，休季期間特別自費到韓國找訓練師，希望持續進化，為挑戰旅外籌備更多本錢。

31歲的黃鈴娟國手資歷完整，每年都隨國泰打下WSBL金盃的她，今年透過台灣轉籍韓國的秦安（原名許筱彤）介紹，找到一位韓國訓練師，打完WSBL冠軍賽後支身赴韓一個星期，接受4次指導。

「我是射手，有很多跑位訓練，每個動作都會對抗，就像實際比賽，收穫滿不錯。」今天出席國泰33連霸慶功宴的黃鈴娟笑說，韓國訓練師每個動作都很要求細節，十分扎實，錯了就重來，「超累的。」

一個人赴韓受訓，黃鈴娟也是為有機會的旅外做準備，她坦言有想挑戰WCBA想法，最快或許今年就能實現。

國泰奪冠後已經在6月1日恢復訓練，總教練鄭慧芸特別邀請日本籍中華女籃總教練前田顯藏擔任10天的客座教練，中華女籃7月1日將開訓為名古屋亞運備戰，地點也是在國泰女籃的淡水基地。

黃鈴娟提到，前田顯藏有找了許多球員聊天，彼此了解，「感覺他有很多想要的事情想完成，他的日本風格還是有，防守上和日本滿像。」鄭伊秀補充，國家隊新教練對防守有很多想法，希望合作順利，名古屋亞運能突破上屆杭州亞運8強止步成績，重返4強舞台。