WSBL／國泰慶33連霸 下一步放眼亞冠賽

國泰人壽女子籃球對今年WSBL冠軍賽以直落3橫掃中華電信，奪下包含社甲時期的33連霸，今天舉辦連霸慶功宴，教練「貝兒」鄭慧芸特別肯定長人蕭豫玟的成長，球隊休賽季期間也排好訓練計劃，準備10月迎戰女籃亞冠聯賽。

除第5季退出WSBL，國泰連同社甲，34年來奪下33冠，等於參賽就會奪冠，今天將第21季冠軍與國泰總經理林昭廷及建教合作的文化大學、淡水商工、永仁高中及球員親友們分享，大學隊和高中隊還準備精彩舞蹈，氣氛歡樂。

新任籃協理事長辜公怡今天也與會，他提到台灣女子籃球很有競爭力，並允諾將資源投入女籃，「一起努力，讓台灣女子籃球變得更好。」

球季結束左膝動刀的鄭慧芸提到，去年球季結束就針對蕭豫玟進行加強，這季進步幅度明顯；原本主力鄭伊秀、黃鈴娟的穩定性不用說，她另外點名去年12月才加入的後衛劉惠茹，讚新成員一個月就融入球隊，「這是她與生俱來的天份，很開心簽下她。」

鄭慧芸也提到，球隊6月1日已經開訓，預計會邀請日本、韓國隊伍來台交流，為亞運後的女籃亞冠聯賽準備。

雖是連年冠軍隊，去年隊長鄭伊秀和現任隊長黃鈴娟不約而同說，每個賽季都有不同挑戰，今年目標是幫助學妹們像蕭豫玟、曾萱儀和黃巧鈞等融入球隊，將經驗一屆屆傳承下去。