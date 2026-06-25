快訊

為清理排水溝…高雄7旬婦失足跌落大排 下游尋獲不幸溺斃

他赴日買10多罐七味粉想帶回台灣 一查成分嚇傻：差點被法辦

獨／高雄豪雨不斷！婦疑為清排水溝遭大水沖走 夫伸手想救援險滅頂

聽新聞
0:00 / 0:00

WSBL／國泰慶33連霸 下一步放眼亞冠賽

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
國泰前任隊長鄭伊秀（左）和現任隊長黃鈴娟（右）將第21屆WSBL冠軍盃和球員簽名紀念衫獻給國泰總經理林昭廷。記者曾思儒／攝影
國泰前任隊長鄭伊秀（左）和現任隊長黃鈴娟（右）將第21屆WSBL冠軍盃和球員簽名紀念衫獻給國泰總經理林昭廷。記者曾思儒／攝影

2026世足賽

國泰人壽女子籃球對今年WSBL冠軍賽以直落3橫掃中華電信，奪下包含社甲時期的33連霸，今天舉辦連霸慶功宴，教練「貝兒」鄭慧芸特別肯定長人蕭豫玟的成長，球隊休賽季期間也排好訓練計劃，準備10月迎戰女籃亞冠聯賽。

除第5季退出WSBL，國泰連同社甲，34年來奪下33冠，等於參賽就會奪冠，今天將第21季冠軍與國泰總經理林昭廷及建教合作的文化大學、淡水商工、永仁高中及球員親友們分享，大學隊和高中隊還準備精彩舞蹈，氣氛歡樂。

新任籃協理事長辜公怡今天也與會，他提到台灣女子籃球很有競爭力，並允諾將資源投入女籃，「一起努力，讓台灣女子籃球變得更好。」

球季結束左膝動刀的鄭慧芸提到，去年球季結束就針對蕭豫玟進行加強，這季進步幅度明顯；原本主力鄭伊秀、黃鈴娟的穩定性不用說，她另外點名去年12月才加入的後衛劉惠茹，讚新成員一個月就融入球隊，「這是她與生俱來的天份，很開心簽下她。」

鄭慧芸也提到，球隊6月1日已經開訓，預計會邀請日本、韓國隊伍來台交流，為亞運後的女籃亞冠聯賽準備。

雖是連年冠軍隊，去年隊長鄭伊秀和現任隊長黃鈴娟不約而同說，每個賽季都有不同挑戰，今年目標是幫助學妹們像蕭豫玟、曾萱儀和黃巧鈞等融入球隊，將經驗一屆屆傳承下去。

國泰女籃今天舉辦33連霸慶功宴。記者曾思儒／攝影
國泰女籃今天舉辦33連霸慶功宴。記者曾思儒／攝影

國泰 WSBL 亞冠賽 籃球

延伸閱讀

WNBA／女武神亞洲之夜 台裔小將表演視陳紫柔為榜樣

NBA／尼克替補後衛遊行慶祝險被警方逮捕 自嘲：我真的是冠軍成員啊！

NBA／昔日隊友已是「紐約之王」 唐西奇力促湖人找頂級內線拚冠

世界盃男籃／劉錚缺陣改與陳盈駿攜手 胡瓏貿笑稱莫名其妙變最老

相關新聞

世界盃男籃／FIBA評亞洲區資格賽戰力 中華排第八南韓已遭看扁落居12

FIBA官網公布中華男籃戰力排名第八，核心成員包括高柏鎧、盧峻翔與阿巴西。第三階段資格賽將挑戰中國和南韓，其中南韓主力李賢重可能缺席，提升中華隊勝算。中國隊則持平第二，期待楊瀚森的表現。

WSBL／國泰慶33連霸 下一步放眼亞冠賽

國泰人壽女子籃球對今年WSBL冠軍賽以直落3橫掃中華電信，奪下包含社甲時期的33連霸，今天舉辦連霸慶功宴，教練「貝兒」鄭慧芸特別肯定長人蕭豫玟的成長，球隊休賽季期間也排好訓練計劃，準備10月迎戰女籃亞冠聯賽。

PLG／續約冠軍教頭 許晉哲續掌勇士兵符

台北富邦勇士隊今天正式宣布，與領隊兼總教練許晉哲完成續約，雙方簽下複數年合約，期待在許晉哲的帶領下，持續深化球隊文化與整體競爭力，凝聚團隊向心力，朝重返榮耀、再創高峰的目標穩步邁進，開啟勇士全新篇章。

世足賽／國家隊「最後一舞」 墨西哥門神奧喬亞：享受一切

代表墨西哥6度出征世界盃，傳奇門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）今天在小組最終戰第78分鐘替補上陣，補時階段還發動攻勢，大腳一開將球送到前場，讓菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）錦上添花，助隊3：0擊敗捷克，以3連勝結束小組賽。

美國羽賽／直落2擊敗自家人黃郁豈 周天成晉16強

世界排名第6的「台灣一哥」周天成，今天在BWF超級300的美國羽球公開賽首輪，以21比19、21比18擊敗自家人黃郁豈，...

世足賽／加拿大不敵瑞士仍晉32強 教頭憂恐面臨「南韓主場」考驗

2026世足賽小組賽最終輪賽事今天點燃戰火，身為共同主辦國之一的加拿大，在B組最終戰卻遭遇考驗，在只要踢平瑞士就能搶下分組龍頭的情況下，最終卻以1：2敗下陣來，雖然仍順利晉級到32強賽，但也失去了後續的「主場優勢」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。