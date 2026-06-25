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世界盃男籃／FIBA評亞洲區資格賽戰力 中華排第八南韓已遭看扁落居12

聯合新聞網／ 綜合報導
盧峻翔（右）被FIBA官網點名是中華隊核心戰力。 圖／中華籃協提供
盧峻翔（右）被FIBA官網點名是中華隊核心戰力。 圖／中華籃協提供

世界盃男籃亞洲區資格賽第三階段即將於7月開打，FIBA官網近期也公布最新戰力排行，16個亞洲區參賽國列出前12名，其中中華隊戰力持平被列為第八名，高柏鎧盧峻翔阿巴西三人被點名為核心成員，本階段中隊主要交戰對手中國與南韓則分別是第二名與第12名。

2026世足賽

FIBA官網提到，中華隊上階段與中國鏖戰至最後一刻才惜敗，本階段不僅要向中國報一箭之仇，也要再次擊敗南韓，並指出南韓主力前鋒李賢重可能缺席本階段賽事，讓中華隊更有機會對南韓完成連勝，並點名中華隊由核心班底高柏鎧、盧峻翔領軍，再加上阿巴西歸隊，戰力進一步提升。

南韓本階段戰力下滑一名來到第12，FIBA官網提到南韓上階段一勝難求，加上本階段李賢重因挑戰NBA夏季聯賽可能缺席，戰力遭受嚴重打擊；中國則維持在第二名，FIBA官網提到中國隊在熱身賽取得優異成績，本階段最大看點則是拓荒者中鋒楊瀚森，期待這名綽號「中國約柯奇（Nikola Jokic）」的NBA新秀，能在此次賽事展現多大的影響力。

拓荒者中鋒楊瀚森是本階段中國隊焦點球員。 法新社
拓荒者中鋒楊瀚森是本階段中國隊焦點球員。 法新社

本階段戰力排行前三國家並未變動，除中國維持第二外，澳洲仍是亞洲區龍頭、紐西蘭則暫居第三，卡達則上升一名成為第四，被卡達超車的約旦則位居第五名。

籃球 世界盃 中華隊 高柏鎧 盧峻翔 阿巴西 楊瀚森

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