PLG／續約冠軍教頭 許晉哲續掌勇士兵符

台北富邦勇士隊今天正式宣布，與領隊兼總教練許晉哲完成續約，雙方簽下複數年合約，期待在許晉哲的帶領下，持續深化球隊文化與整體競爭力，凝聚團隊向心力，朝重返榮耀、再創高峰的目標穩步邁進，開啟勇士全新篇章。

勇士表示，許晉哲擁有相當豐富的執教經歷，於2025-26賽季中回歸兼任總教練，接下重整球隊的任務，迅速整合團隊戰力，率領勇士一路挺進總冠軍賽第七戰，儘管最終與冠軍擦肩而過，但球隊在過程中展現出的韌性、拚戰精神與競爭力，為團隊重建信心，並奠定未來發展的基礎。

談及此次續約，許晉哲表示，再次接下富邦勇士領隊與總教練職務，心中充滿感謝與責任。他感謝球團長期信任與支持，也感謝所有球迷一路相伴，並談到過去的成績已成歷史，球隊將以更堅定的態度迎接未來挑戰。

許晉哲指出，未來將持續強化球隊競爭力，協助球員在體系中穩定成長與突破，並延續勇士永不放棄、全力以赴的精神。他表示，雖然前方挑戰依然嚴峻，但全隊將齊心協力，以冠軍為共同目標持續前進。新賽季對勇士是重新出發的重要契機，將持續優化團隊文化與整體戰力，打造兼具紀律、韌性與凝聚力的隊伍，透過每天的累積與每場比賽的全力投入，持續展現勇士精神。