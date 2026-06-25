美國羽賽／直落2擊敗自家人黃郁豈 周天成晉16強

世界排名第6的「台灣一哥」周天成，今天在BWF超級300的美國羽球公開賽首輪，以21比19、21比18擊敗自家人黃郁豈，順利挺進16強。

被列為賽事頭號種的周天成，生涯首度在世界羽球總會（BWF）交手世界排名第60的黃郁豈。

老大哥周天成在首局開賽後就完全掌握節奏，不論是後場殺球或者網前小球都控制得相當出色，一度取得14比5的大幅領先。

不過接下來周天成開始出現主動失誤，讓黃郁豈連追8分，比賽末段還戰成18比18平手，幸好周天成再度發揮老到的經驗，連拿2分搶下局末點，最後順利收下第1局。

第2局開賽周天成還在調整體能，也讓黃郁豈短暫取得6比2領先，但隨後周天成回敬一波驚人的13比1的攻勢超前比分，並且率先以20比17取得3個賽末點後直落2拿下，給小老弟好好上了一課。

周天成連續2年遠赴美國參賽，去年止步4強，今年闖過首輪後，接下來16強將對上印度年僅18歲的小將肖翰（Rounak Chouhan）。

台灣男單除了周天成外，蘇力揚也以21比16、21比17扳倒巴西球員馬蒂亞斯（Jonathan Matias），16強將對上韓國的俞泰彬。

至於廖卓甫則是苦戰73分鐘，才以21比19、14比21、21比14擊敗日本的古賀穗，16強將對上芬蘭的歐多夫（Joakim Oldorff）。