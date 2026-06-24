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圍棋／王元均直落二奪得圍棋快棋王 終結3年冠軍荒

中央社／ 記者陳容琛台北24日電
王元均直落二奪得圍棋快棋王 ，終結3年冠軍荒。 海峰棋院臉書
王元均直落二奪得圍棋快棋王 ，終結3年冠軍荒。 海峰棋院臉書

台灣圍棋名將王元均今天在快棋爭霸戰決賽三番勝負第2局逆轉新星徐靖恩，最後以2比0奪得快棋王頭銜，並終結長達3年的「冠軍荒」。他形容，這是最近幾年的小突破。

冠軍獎金新台幣70萬元的快棋爭霸戰，決賽採取3戰2勝制。已經手握聽牌優勢的前「台灣棋王」王元均，今天與上屆冠軍徐靖恩進行第2局賽事，雖然一開始處於劣勢，不過在中盤階段展開反擊，終於如願上演逆轉秀，暌違6年再度奪得快棋王冠軍。

值得一提的是，王元均去年快棋爭霸戰決賽正是與徐靖恩對戰，最終直落二吞敗，以亞軍作收。如今不僅上演甜蜜復仇，更是繼2023年海峰盃後，再度拿到職業賽冠軍，也讓他在賽後坦言，這座冠軍得來不易。

王元均接受採訪時表示，距離上一次奪冠已經是3年前，這段時間下了很多場決賽，卻始終拿到亞軍，「這一次算是最近幾年的小小突破」。

王元均補充，其實平常在網路棋練習很多快棋，導致下慢棋容易陷入長考而下出「臭棋」，「快棋更憑直覺和棋感，對我來說反而能發揮得不錯。」

衛冕失利的徐靖恩則表示，本屆賽事每一盤棋都下得十分艱難，自認能夠挺進決賽已經相當幸運。他指出，無論技術或心態上，仍有很多需要調整的地方。接下來將啟程前往日本，征戰即將登場的Globis盃世界新銳圍棋錦標賽。

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