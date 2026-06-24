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世界盃男籃／從后綜水泥地到國家隊 28歲蘇文儒完成說出來別人會笑的夢想

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
海神大鎖蘇文儒（右）首度列入國家一隊名單。記者劉肇育／攝影
海神大鎖蘇文儒（右）首度列入國家一隊名單。記者劉肇育／攝影

世界盃男籃亞洲區資格賽第三階段名單今天出爐，28歲的高雄全家海神隊大鎖蘇文儒首度入選，從過去在台中后綜高中的水泥地起步，到如今「大器晚成」一圓國手夢，他坦言收到訊息當下完全不敢置信。這段看似走得比別人慢的籃球路，終於迎來開花結果的耀眼時刻。

「都到這個年紀了，從沒想過會排到我，原本還以為自己只是來陪練的。」蘇文儒笑說，雖在陣中已算年長學長，卻是籃球生涯首次看見自己的名字出現在國家一隊大名單。談起披上中華隊戰袍，他直言，「夢想就是說出來人家會笑，國中時只有講說想打NBA而已，但從來不曾想過可以打中華隊，因為中華隊就是所有台灣籃球員的夢想。」

不過首度踏入中華隊集訓，蘇文儒坦言面臨不小考驗，外籍總教練圖奇繁複的戰術體系、空間感與跑位，讓他一開始頻頻跑錯、被教練糾正。所幸教練也大方開導，要求新進球員不需設限、只需盡情發揮防守與衝搶；陣中學長也總在場邊與場上不時提點，讓他逐漸抓到節奏，全力記起球隊戰術。

過去曾參加世大運的蘇文儒，面對即將到來的南韓與中國大陸客場硬仗，眼神中毫無懼色。他直言，經歷過國際賽洗禮，「在場上不論對方是誰，該幹嘛就幹嘛，一定要打了才知道。」從默默無聞的基層球員一路奮鬥至成人國家隊，蘇文儒即將用他的拚命三郎精神，在國際舞台上證明，只要不放棄，大器晚成的夢想同樣能夠震耳欲聾。

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籃球 國家隊 中華隊

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