世界盃男籃／首度入選中華培訓隊 宋昕澔向學長取經、下一站進軍CBA選秀

UBA政治大學當家後衛宋昕澔今年不僅面臨從大學轉戰職業的籃球生涯轉折點，更首度入選世界盃男籃亞洲區資格賽中華男籃培訓名單；從大學跨足成人國家隊，宋昕澔坦言起初心情相當緊張，沒想到培訓大門開得比預期還快，但他隨即調整心態，強調在國家隊要扮演好防守與外線的「角色球員」，並把握機會向陣中老大哥們學習。

從政大體系銜接至中華隊，宋昕澔直言兩者「差很多」，但陣中學長們毫無架子，讓他能放開手腳前來學習與競爭。集訓期間，他特別積極向同樣具備旅外背景的林庭謙等人請益，「庭謙的無球跑動做得非常好，我有特別去問他跑位的想法。」此外，老大哥陳盈駿與馬建豪也私下關心他的未來動向，並以過來人經驗大方分享CBA的環境，讓他獲益匪淺。

在旅外路的選擇上，宋昕澔坦言曾在日本B聯盟與中國大陸CBA之間考量，最終因CBA球隊接洽態度最為積極，因而決定將CBA視為唯一出路，並決定投身選秀。面對即將到來的國際賽事，宋昕澔展現初生之犢的決心，「在中華隊進攻端有學長們主導，我上場就是全力拚防守和把握空檔三分，把防守做到最好，全力幫助球隊。」