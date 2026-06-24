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世界盃男籃／劉錚缺陣改與陳盈駿攜手 胡瓏貿笑稱莫名其妙變最老

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華隊主控兼指揮官陳盈駿。記者劉肇育／攝影
中華隊主控兼指揮官陳盈駿。記者劉肇育／攝影

世界盃男籃亞洲區資格賽第三階段即將點燃戰火，中華男籃本次由陣中「老大哥」陳盈駿胡瓏貿一內一外坐鎮，隨著劉錚因傷缺陣，33歲的胡瓏貿與同齡的陳盈駿一躍成為陣中最年長的球員，兩人今天表示，雖然頂著一整季拚戰下來的身體疲勞，但將會以身作則、協助新血融入，首戰面對南韓更有「全力搶勝」的必勝決心。

「莫名其妙變成最老的。」重返國家隊的胡瓏貿笑說，自己從18歲打到34歲，心態已大不相同。對於劉錚因傷退隊，胡瓏貿坦言可惜，但也強調，現在自己的角色並非一味談「傳承」，而是透過在球場上互相交流、扮演好防守與策應的本分。他也特別肯定首度入選的海神隊友蘇文儒，並以此勉勵年輕球員，「教練選你進來就代表有你的價值，像是他以前怎麼去守林書豪、怎麼去守所有人，他就要把那個態度跟拚勁拿出來，衝搶進攻籃板，把握好投籃，把他擅特長做好就好。」

身為球隊指揮官的陳盈駿，近期除了在訓練中武裝心態，也大讚宋昕澔、蘇文儒與游艾喆等新血為球隊帶來很不一樣的活力。他透露，大學剛畢業的宋昕澔在訓練中相當敢於表現，兩人也聊過未來挑戰CBA等旅外發展的規劃，他也鼓勵小學弟要做好體能與心態的準備。此外，陳盈駿也十分感謝剛打完職籃季後賽、犧牲假期與身體修復時間就立即投入集訓的盧峻翔等人，大讚「大家都是為了這份榮譽在拚」。

談到即將到來的兩場客場硬仗，陳盈駿與胡瓏貿皆直言「首戰對南韓是重中之重」。陳盈駿指出，這幾天教練團已開始帶入針對南韓隊的重點戰術與勤搜防守，目標就是全力搶下這關鍵一勝，中華隊才有晉級機會。而面對接下來的中國大陸，胡瓏貿則抱持平常心，「情蒐做好、盡全力去拚，我們也不是沒有贏球機會。」

胡瓏貿是這次中華隊陣中最年長的球員。記者劉肇育／攝影
胡瓏貿是這次中華隊陣中最年長的球員。記者劉肇育／攝影

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劉錚 胡瓏貿 陳盈駿 籃球

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