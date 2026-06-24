世界盃男籃／中華隊16人揭曉 宋昕澔、蘇文儒首度入選將隨隊赴韓

世界盃男籃亞洲區資格賽第三階段即將在7月初開打，中華男籃今天公布16人名單，將由陳盈駿、林庭謙、阿巴西、歸化球員高柏鎧等人領軍，不過包括賀家兄弟賀丹、賀博、劉錚等主力都因故或因傷無法參賽，總教練圖奇透露，本次陣容因傷兵與球員規劃而有大幅變動，但他強調「國家隊是個大家庭」，期望藉此擴大國家隊人才庫，打出全新化學反應。

中華隊本次名單包含阿巴西、李家慷、游艾喆、馬建豪、高柏鎧、盧峻翔、林庭謙、陳冠全、陳盈駿、胡瓏貿、宋昕澔、林彥廷、譚傑龍、藍少甫、蘇文儒、林正等好手，除了已經有計劃安排的林彥廷，剩餘15人都將在7月初前往南韓高陽，備戰與地主南韓和中國大陸的兩場關鍵賽事。

中華男籃總教練圖奇。記者劉肇育／攝影

面對這階段陣容「大換血」，總教練圖奇受訪時坦言，確實有許多因素需要考量，包含重要主力的傷勢以及球員個人的夏季規劃，不過他對留下來的球員充滿信心，「部分球員對體系本就熟悉，能夠立即融入；而新加入的球員，其犧牲奉獻的精神與態度更是沒話說。」

圖奇指出，作為國家隊總教練，他的職責之一就是「擴大國家隊規模」，尤其是控球後衛的位置，必須給予更多年輕小將證明自己的機會。本次名單列入UBA政大後衛宋昕澔，以及過去僅打過瓊斯盃、期望能更上層樓的林彥廷、蘇文儒等新血，讓更多年輕球員熟悉國家隊體系，擴大中華隊的球員池。