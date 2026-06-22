TPBL／余純安、蘇文儒當一日店長 脫稿演出分享真心話

高雄全家海神職業籃球隊「AQUAS POP-UP STORE」快閃店，昨天舉辦第二場「海好5友你」活動，由余純安、蘇文儒擔任一日店長，「深海記憶」、「海是我最神」環節與球迷互動熱烈，兩人不時脫稿演出，讓現場笑聲不斷，並帶來真心話與神隊友分享。

「AQUAS POP-UP STORE」快閃店今年打造五周年策展，即日起至28日於漢神巨蛋購物廣場B1F特展區登場。創隊元老余純安昨天和蘇文儒「深海記憶」挑選照片分享，對球迷有求必應。

余純安分享主場進場的特別儀式，是珍惜在家鄉打球機會，「畢竟我是高雄人，放眼南部學生層級球隊，資源、關注都遠不及北部，更能理解高雄能有職業隊是難能可貴，五年前決定回高雄，也是相信這支職業隊能鼓勵更多喜歡打球的南部囝仔。」

蘇文儒談到上季冠軍賽作客，凡是打晚場，回飯店就寢都凌晨1點，清晨常常全身疼痛難耐睡不著，得到泳池泡水舒緩，「說不累是騙人的，但只要在主、客場聽到你們的加油聲，就又能打起精神，繼續拚戰，謝謝神隊友。」

五周年策展以高雄、團隊、韌性、榮耀、神隊友五大元素為主題，透過五大展區回顧五年經歷，並展出21-22成軍元年總冠軍獎盃、冠軍戒及歷年球衣。因應五周年，AQUAS STORE新品上市，推出FIVE THIS TOGETHER LOGO TEE、托特包、紀念徽章，將五周年紀念帶回家，現場另有快閃店限定活動，最大獎是20000元出國旅遊金一名。

余純安擔任一日店長。圖／海神提供