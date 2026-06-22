PLG／新人選秀25人報名 宇宙政大只報2人

P. LEAGUE+今天公佈2026選秀大會確定名單，總計有21位本土、3位外籍生和1位華裔，共25人確定參與今年選秀，其中UBA冠軍隊政治大學吳志鍇及波波卡、黎明技術學院的史魯齊、旅美球員傅友都是本屆選秀狀元的熱門人選。

PLG將於6月30日舉辦2026選秀大會，今年除了晚上7點開始線上直播之外，聯盟也將邀請參與選秀的球員及球團進行現場選秀，到時將會揭曉2026選秀大會選秀狀元到底是那位受矚目的明日之星。

本次選秀大會，25人中有後衛10人、前鋒13人、中鋒2人，台北市立大學有4人報名參加為最多報名人數的學校，今年完成UBA公開男一級6連霸的政大只有吳志鍇及外籍生波波卡報名。

選秀順序每輪依序都是洋基工程、獵鷹、勇士和領航猿。

PLG 2026選秀大會視覺設計理念，秉持過往選秀大會皆以「光」作為元素的脈絡延伸，今年將對於明日之星的期待、正向面對挑戰的態度，化作光芒的輪廓，由擬似膠帶微微通透的線段交織呈現，象徵新人未來的舞台由自己親手創造。

光的色彩漸變以4支PLG隊伍顏色打造，包含臺北富邦勇士藍、桃園璞園領航猿橘、洋基工程綠、台鋼獵鷹紅，並刻意以顆粒質感表現出年輕選手那幾分待打磨的粗糙與羞澀，外放四射的光芒造型，期待每一位選手都能在未來爆發炫目的光芒。