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籃球／世界中學生籃球賽 中華女籃勇奪亞軍創隊史最佳成績

中央社／ 台北22日電
2026年世界中學生籃球錦標賽在塞爾維亞舉行，台灣女籃在冠軍賽與中國隊正面交鋒，可惜終場以66比76吞敗，不過拿到亞軍仍寫下隊史最佳紀錄。圖高中體總提供
2026年世界中學生籃球錦標賽在塞爾維亞舉行，台灣女籃在冠軍賽與中國隊正面交鋒，可惜終場以66比76吞敗，不過拿到亞軍仍寫下隊史最佳紀錄。圖高中體總提供

2026年世界中學生籃球錦標賽在塞爾維亞舉行，首度打進冠軍賽的中華女籃今天與中國大陸隊鏖戰到最後一刻，可惜終場以66比76吞敗，不過亞軍仍締造隊史最佳紀錄。

由總教練李台英領軍的中華女籃，預賽以分組龍頭之姿晉級後，進入淘汰賽接連擊敗捷克、美國及土耳其，完成隊史首闖冠軍賽里程碑，今天則與大陸隊正面交鋒，雖然前三節打完仍緊咬比分，但決勝第四節無緣上演逆轉秀，終場就以10分之差吞敗。

面對身材高大的中國隊，中華女籃從首節開打就陷入苦戰，尤其外線遭到限制，帶著13分落後進入中場休息。然而台灣隊在易籃後吹起反攻號角，靠著林念臻接連在三分外線開砲、單節進帳12分，搭配許語珊維持不俗手感，一度扳平比分。

即便第4節一開始就被對手打出7比0攻勢，但中華女籃仍未輕言放棄，張雨曈、陳柔安相繼飆進三分外線，幫助球隊緊咬比分，可惜接著火力未能延續情況下，讓中華隊最後與冠軍金盃擦肩而過，不過拿到亞軍仍寫下隊史最佳紀錄。

2026世足賽

籃球 塞爾維亞 土耳其

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