聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／馬來西亞陳詩聖盃籃賽 政大雄鷹海外出征奪冠

中央社／ 吉隆坡21日專電

第9屆陳詩聖盃國際男子籃球邀請賽今天決賽，國立政治大學雄鷹籃球隊晚間以71比69擊敗森林城市小龍蝦隊奪冠。這不僅是政大雄鷹UBA六連霸後首度出征國際賽，也是球隊首次踏上大馬賽場。

這屆賽事從16日起在馬來西亞舉行，為期6天，邀集來自馬來西亞、菲律賓及台灣等隊伍參賽，為東南亞地區具代表性的國際籃球交流賽事。

政大雄鷹總教練陳子威賽後接受中央社採訪表示，球隊雖在首場分組賽不敵森林城市小龍蝦隊，但之後連勝3場挺進冠軍戰，最終再度遭遇同一對手，成功完成復仇並奪下冠軍。

談及冠軍戰策略，陳子威指出，球隊上半場針對對方重點球員加強防守，成功壓制攻勢；下半場則著重鞏固籃板球與禁區防守，最終守住勝果。

他表示，這次參賽陣容以本土球員為主，包括陳均維、傅雋堯、潘立丞及張奇恩等人都在禁區扮演重要角色，全隊表現令人滿意。不過籃板卡位仍有進步空間，將是未來持續強化的重點。

談到馬來西亞籃球發展，陳子威認為，大馬籃球近年持續進步，而陳詩聖盃提供本土球員與國際球隊交流的機會，對提升整體競爭力具有正面意義。

馬來西亞居鑾籃球總會自2015年起舉辦陳詩聖盃國際男子籃球邀請賽，邀請東南亞各國球隊參賽，逐漸成為區域重要籃球交流平台。台灣世新大學男籃曾於2024年第7屆賽事奪冠，今年則由政大雄鷹接棒摘下冠軍。

值得一提的是，馬來西亞擁有不少曾留學台灣的政大校友，並在賽事期間到場為母校加油。冠軍戰結束後，許多校友湧入場邊與球員合影留念，共同分享奪冠喜悅。有校友表示，能在馬來西亞看見母校出賽並奪得冠軍，感到格外振奮與驕傲。

2026世足賽

馬來西亞 政大 菲律賓 籃球

延伸閱讀

NBA／克拉克森隨尼克奪冠寫下歷史 首位菲律賓裔總冠軍成員

女壘／中華隊8比1擊敗地主捷克隊 僑胞揮國旗熱情應援

WNBA／女武神亞洲之夜 台裔小將表演視陳紫柔為榜樣

NBA／克拉克森奪冠寫菲律賓籃球歷史 傳奇拳王帕奎奧視訊祝賀

相關新聞

世足賽／西班牙掌握絕對優勢 4比0擊潰沙烏地阿拉伯暫居H組榜首

2026年6月22日，世界盃足球賽H組分組賽迎來重要對決，由西班牙對陣沙烏地阿拉伯。西班牙展現強大的整體戰力，終場以4比0大勝對手，順利全取三分。本場比賽西班牙在攻守兩端皆展現壓倒性實力，迅速奠定勝基

世足賽／無敵艦隊雪恥！上半場西班牙3比0領先沙烏地阿拉伯

身為本屆美加墨世界盃冠軍熱門，「無敵艦隊」西班牙隊小組賽首戰卻被維德角隊意外0：0逼和，今天第二戰立刻拿沙烏地阿拉伯開刀，開賽才10分鐘超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）就率先破網，奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）更在3分鐘內連進兩球，讓西班牙半場就取得3：0絕對領先。

世足賽／日本「紀錄秀」 打開晉級道路

「藍武士」日本昨天在世界盃小組賽第二戰碰突尼西亞，正好是世界盃第一千場比賽，開賽僅四分鐘鎌田大地就幸運進球，締造日本在世界盃最快進球紀錄，上半場攻進日本第二球的上田綺世第八十三分鐘頭錘再破網，成為日本首位世界盃「梅開二度」的選手；最終日本以四比○大勝突尼西亞，隊史首度單場攻進四球，本屆勝場開張。

世足賽／溫達夫「工人」登世足 夢幻絕殺象牙海岸

廿九歲才首度登上世界盃舞台的德國替補前鋒溫達夫，首戰就有進球紀錄，昨天碰象牙海岸更成致勝英雄，「梅開二度」包括傷停補時的進球，助四屆冠軍以二比一「絕殺」象牙海岸，小組賽二連勝、提前晉級卅二強淘汰賽，寫下工人登上足壇最大舞台的勵志故事。

煮茶論戰／對手實力差距 造就古拉索「門神」

古拉索首度登上世界盃舞台，門將羅姆第一戰被四屆冠軍德國攻進七球，第二戰碰厄瓜多卻寫下紀錄，以十五次撲救創世界盃一九六六年來非加時賽單場撲救次數新紀錄，兩場比賽呈現巨大反差，除了本身實力，對手的差距也是關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。