籃球／馬來西亞陳詩聖盃籃賽 政大雄鷹海外出征奪冠

第9屆陳詩聖盃國際男子籃球邀請賽今天決賽，國立政治大學雄鷹籃球隊晚間以71比69擊敗森林城市小龍蝦隊奪冠。這不僅是政大雄鷹UBA六連霸後首度出征國際賽，也是球隊首次踏上大馬賽場。

這屆賽事從16日起在馬來西亞舉行，為期6天，邀集來自馬來西亞、菲律賓及台灣等隊伍參賽，為東南亞地區具代表性的國際籃球交流賽事。

政大雄鷹總教練陳子威賽後接受中央社採訪表示，球隊雖在首場分組賽不敵森林城市小龍蝦隊，但之後連勝3場挺進冠軍戰，最終再度遭遇同一對手，成功完成復仇並奪下冠軍。

談及冠軍戰策略，陳子威指出，球隊上半場針對對方重點球員加強防守，成功壓制攻勢；下半場則著重鞏固籃板球與禁區防守，最終守住勝果。

他表示，這次參賽陣容以本土球員為主，包括陳均維、傅雋堯、潘立丞及張奇恩等人都在禁區扮演重要角色，全隊表現令人滿意。不過籃板卡位仍有進步空間，將是未來持續強化的重點。

談到馬來西亞籃球發展，陳子威認為，大馬籃球近年持續進步，而陳詩聖盃提供本土球員與國際球隊交流的機會，對提升整體競爭力具有正面意義。

馬來西亞居鑾籃球總會自2015年起舉辦陳詩聖盃國際男子籃球邀請賽，邀請東南亞各國球隊參賽，逐漸成為區域重要籃球交流平台。台灣世新大學男籃曾於2024年第7屆賽事奪冠，今年則由政大雄鷹接棒摘下冠軍。

值得一提的是，馬來西亞擁有不少曾留學台灣的政大校友，並在賽事期間到場為母校加油。冠軍戰結束後，許多校友湧入場邊與球員合影留念，共同分享奪冠喜悅。有校友表示，能在馬來西亞看見母校出賽並奪得冠軍，感到格外振奮與驕傲。