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籃球／世中運錦標賽 中華女籃晉決賽寫隊史最佳

中央社／ 台北21日電
世中運中華女籃張雨瞳出手。 高中體總提供
世中運中華女籃張雨瞳出手。 高中體總提供

2026年世界中學生籃球錦標賽於塞爾維亞登場，中華女籃今天在4強賽靠著張雨瞳砍下全場最高23分，順利以87比32大勝土耳其闖進決賽，也締造隊史最佳成績。

中華女籃預賽與克羅埃西亞印度同組，先以分組第一晉級16強，接著維持旺盛的火力，先以104比37擊敗捷克，8強再以81比59淘汰美國。

今天的4強賽，除了張雨瞳的23分外，許語珊也穩定貢獻14分，帶領球隊一路壓制對手。

過往在世界中學生籃球錦標賽，中華女籃最佳成績是在2019年的4強，今年則再創新猷，預計6月22日凌晨0時，將與強敵中國隊爭冠。

至於男子組賽事，中華隊同樣取得分組第一晉級，16強以91比52擊敗巴西，可惜8強賽以72比79不敵土耳其。

2026世足賽

籃球 印度 克羅埃西亞

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