TPBL／選秀6月22日開放報名、7月16日登場 海神手握狀元籤

2026世足賽小組賽D組賽事高潮迭起，巴拉圭今天雖以1：0險勝土耳其，並將對方淘汰出局，但比賽中卻誕生了世足賽歷史上的罕見一幕，巴拉圭主力中場阿爾米龍（Miguel Almiron）在上半場補時階段，因為在衝突中「掩嘴說話」，遭到裁判驅逐出場，成為國際足總引進該項足壇新制後，世足賽歷史上首位因此領到紅牌罰下的球員。

2026-06-20 15:17