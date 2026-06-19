連辦6年選手破千人 員榮盃全國羽球公開賽30名菁英選手現身

1238名全國羽球好手參加第六屆員榮盃羽球公開賽，一連3天在彰南國民運動中心競爭20萬元總獎金，值得注意的是本屆比賽約30名國手和甲組球員參賽，為運動賽事增加亮點，也成為端午連假精彩可期的大型競賽。

員榮醫療體系員榮醫院與員林市體育會羽球委員會，合辦第六屆員榮盃全國羽球公開賽，縣長王惠美、員榮醫療體系員榮醫院行政副院長張賢鋒、員林市代理市長賴致富及多名民代出席開幕典禮。王惠美表示，員榮醫院不僅在醫療專業貢獻卓著，總院長張克士贊助運動比賽，提倡運動風氣，正是運動促進健康的最佳示範，她感謝員榮重視羽球運動，希望民眾多打羽球將有益健康。

員榮醫院行政副院長張賢鋒說，員榮醫療體系致力提供優質醫療照護，也長期關注民眾健康，大力贊助各項體育活動，例如贊助永靖國中羽球隊、東山國小棒球隊、柏力力籃球隊及埔里國中女壘隊，至今投入數百萬元，員榮盃全國羽球公開賽逐步發展為全國羽球界的重要指標賽事，期待藉由支持運動賽事，鼓勵全民培養規律運動習慣，實踐預防醫學精神。

員林市體育會羽球委員會主委吳政彥也說，感謝員榮醫療體系總院長張克士連續6年支持舉辦員榮盃羽球公開賽，贊助高額獎金，第一屆400多人參賽到今年1200多人報名，從學生組到社會組都有眾多好手參加，各地選手切磋交流、精進球技，有助提升競技水準，更能推廣規律運動與健康生活理念。

公開賽大會指出，今年約30名國家級與甲組的菁英選手競技，包括世界青年羽球錦標賽前男雙銅牌得主田子傑、王志豪，王志豪曾名列世界男雙排名第八十六位，並為我國世界大學運動會混合團體銅牌成員，還有2022年世界青年羽球錦標賽混合團體銀牌國手陳宥宇參賽。明天上午有個人公開賽，有眾多現役國手與會，預期戰況激烈。