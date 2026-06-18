PLG／不是盧峻翔！領航猿洋將伯朗奪FMVP

桃園璞園領航猿今天總冠軍賽第7戰以107：81大勝台北富邦勇士，完成PLG二連霸，最終的總冠軍賽MVP由洋將伯朗拿下，他立刻和球迷預約明年再見，一起完成3連霸。

今天上半場三分球7投4中，包括第二節壓哨三分球的伯朗形容，本季是瘋狂的一季，也是瘋狂的總冠軍系列賽，很開心今天隊友們都挺身而出，還有最挺的球迷，一起完成連霸榮耀。

上季包辦年度MVP和總冠軍賽MVP的盧峻翔，今天轟下全隊最高26分，其中14分集中在決勝節，他笑說：「大家都累了，非常感謝我的隊友一起拿下這場勝利，大家辛苦了。」

領航猿驟死戰「變陣」，前6戰都沒登錄的洋將米爾納首度登場就攻下全隊次高的24分，他強調自己隨時做好準備，很高興一起完成霸業。

帶傷上陣的李家慷特別感謝勇士，給領航猿高張力的總冠軍賽，不過比賽結束後一直在注意自己腰傷狀況，他說：「可能等一下才會哭吧。」

領航猿今天4人得分兩位數，外籍生丁恩迪除9籃板還有16分，拿下系列賽個人新高的他笑說：「平常大家對我的印象都是防守，這是最後一場比賽了，我要盡一切方式幫助球隊拿下冠軍。」

因大腿傷勢無緣最後兩戰的後衛關達祐坦言，受傷後有很多負面情緒，但很感謝隊友各司其職，打出領航猿的球風，「謝謝隊友今天贏下來，真的很開心。」

本季加入領航猿就嚐到冠軍滋味的陳將双透露，大學和第一年職業賽季都沒打過那麼緊張的比賽，前幾戰自己表現沒那麼好，感謝教練團和董事長李忠恕、副領隊陳信安不斷給自信，鼓勵他打出自己節奏，期待明年和球隊一起完成3連霸。