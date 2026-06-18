PLG／古德溫狂轟44分不夠 領航猿大勝勇士完成2連霸

桃園璞園領航猿去年PLG總冠軍賽在2比3落後下連趕2場，力退台北富邦勇士，奪下隊史第一座PLG總冠軍，今年同樣劇本「複製貼上」，上半場靠5成的三分球命中率取得15分領先；勇士洋將古德溫第三節雖狂轟破聯盟紀錄的26分、全場飆進44分，但領航猿點點開花，當家球星盧峻翔第四節更攻下14分，率衛冕軍以107：81完成二連霸。

領航猿第一節就取得26：18領先，年度洋將伯朗第二節末連飆外線，包括壓哨三分彈，讓領航猿半場打完取得54：39領先。

領航猿上半場三分球16投8中，命中率高達5成，伯朗一人7投4中包辦12分，盧峻翔三分球5投2中也有8分進帳，賽前捲入登錄爭議的洋將米爾納貢獻9分。

勇士上半場外線20投僅4中，加上出現10次失誤，成落後兩位數原因。

古德溫第三節連飆進2記外線，不過領航猿在白曜誠外線破網、伯朗跟進灌籃加上盧峻翔跳投也得手，領航猿打出一波7：0攻勢，領先擴大到65：47。勇士喊出暫停沒能止血，米爾納兩罰命中後領先達到20分；古德溫一人過三人單打得手雖終止領航猿連拿10分猛攻，且一人單節包辦勇士前26分，直到40秒林志傑補籃得手，才是勇士單節第二位得分的選手。

第四節古德溫持續推高分數，但領航猿也有盧峻翔連拿11分演出，讓衛冕軍始終維持兩位數領先；比賽尾聲領航猿持續補刀，盧峻翔飆進單場第4記三分彈，米爾納跳投也得手，領航猿得分突破三位數，最終以這系列單場最高得分的107：81擊敗勇士，連兩季決勝第7戰帶走冠軍。

盧峻翔攻下全隊最高26分、米爾納24分，丁恩迪16分，伯朗14分；勇士古德溫狂轟44分，霍力飛10分已是全隊次高，另外抓下16籃板。

領行猿洋將伯朗（右）和米爾納都有兩位數得分。圖／領航猿提供