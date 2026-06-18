PLG／坦言制度有疏失 陳建州致歉：未來會更完善

PLG衛冕軍桃園璞園領航猿隊今天和台北富邦勇士隊上演驟死的總冠軍賽第7戰對決，不過勇士昨天發表聲明，抗議聯盟核准領航猿登錄洋將米爾納，違反賽務規章，恐影響總冠軍賽競爭公平性，並動搖聯盟賽務制度之公信力。PLG副祕書長陳建州今天賽前代表聯盟致歉，他強調現有制度有疏失，將儘速調整。

勇士指出，依聯盟賽務章程，未於比賽日登錄截止時間前48小時提出申請調整註冊之球員，不得於該場比賽登錄，領航猿總冠軍賽第6戰賽前10分鐘向聯盟申請球員註冊名單異動，註銷該場出賽球員葛拉漢及註冊米爾納，勇士球團於比賽當下並不知同場競賽的葛拉漢已是被註銷的球員，因聯盟賽務部於第6賽後才發布此則球員異動通知。

勇士表示，收到聯盟通知後，隨即針對本案提出抗議。聯盟隨後來函說明，認為葛拉漢雖已於第6戰賽前完成註銷程序，但因第6戰登錄名單是依2026年6月14日晚上7前確認之註冊名單辦理，因此仍具第6戰出賽資格；另一方面，米爾納則因已完成註冊程序，得於48小時後取得第7戰出賽資格。

勇士球團對此說明無法認同，陳建州今天賽前表示，針對總冠軍賽球員註冊議題，賽務同仁都是按著現有規章制度執行，球團提出申請，就現有制度受理，「當然，現有制度可能引起軒然大波、風風雨雨，讓第7戰賽前多了話題，這部分，規章制度未來必須更完善，這是我們的目標也是承諾，要把規章制度不完善的地方把它規範更清楚，至少球團更有信心，球迷更能支持我們聯盟。」