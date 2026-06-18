快訊

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

世足賽／梅西帽子戲法仍被討厭！梅黑曝原因：全隊都在服務他

午後對流雲系發展旺盛 大台北+中部以北山區10縣市大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／與蔡宸綱提前續「3＋2」年合約 攻城獅鞏固未來基石

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
攻城獅隊宣布與蔡宸綱提前簽下「3＋2」複數年延長合約。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供
攻城獅隊宣布與蔡宸綱提前簽下「3＋2」複數年延長合約。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天正式宣布，已與年輕前鋒蔡宸綱提前簽下「3＋2」複數年延長合約，正式將這位潛力無限的本土戰將視為球隊未來的核心基石之一。  

攻城獅球團指出，蔡宸綱自2024-25賽季正式加盟攻城獅，雖然在職業生涯的首個賽季仍處於與團隊磨合、尋找定位的階段。然而，進入25-26賽季後，蔡宸綱展現出強大的心理素質與進化決心，特別是在賽季後半段，他成功找到了自己在陣中的定位，作為球隊極力培養的前鋒，他不僅大幅提升了攻擊火力，在防守端更展現出能對位洋將的韌性。在例行賽倒數的14場比賽中，共有7場比賽得分達到雙位數，成為球隊衝擊季後賽的關鍵功臣。

除了例行賽後段的亮眼表現，蔡宸綱更在今年季後賽對決夢想家的系列賽中，證明了自己的大心臟。在四場高強度的賽事中，他繳出場均12分、4.3籃板、3助攻的突出數據，在攻守兩端皆扮演了球隊不可或缺的角色。

攻城獅總經理張樹人表示，「蔡宸綱在攻防兩端展現的功能性，讓球團將他視為未來的核心基石之一，期許他在接下來的複數年合約中持續精進自己，進一步提升外線穩定度與企圖心。」

能夠在休賽季與球團提前續約，蔡宸綱表示，「非常感謝球團對我的重視與信任，在職業生涯的初期就給我這麼大的肯定和複數年合約，讓我能沒有後顧之憂地在新竹繼續為球隊拚戰。」

談到這賽季的蛻變，蔡宸綱特別提到威森總教練的栽培，「真的非常謝謝教練在訓練和比賽中給了我很大的發揮空間，也不斷激發我的企圖心，下半季和季後賽能夠找到定位，教練團對我的信任和指導是最大的關鍵。接下來的球季，我會繼續努力提升自己的攻擊手段和穩定度，不辜負獅紫軍和球團對我的期待。」

2026世足賽

新竹 籃球

延伸閱讀

NBA／緊急代理拓荒者打出黑馬成績 史普利特獲聘公牛新任主帥

NBA／福克斯、哈波不見得要二選一 馬刺將持續推進三後衛體系

NBA／後楊恩時代老鷹重建方向確立 史奈德獲續約繼續帶新核心

NBA／薩爾右腳骨折動刀仍有望趕上開季 狀元熱門傳只接受巫師會面

相關新聞

世足賽／梅西帽子戲法仍被討厭！梅黑曝原因：全隊都在服務他

梅西（Lionel Andrés Messi）在今年世界盃對上阿爾及利亞時上演帽子戲法，阿根廷下一場世界盃小組賽將於台灣時間6月23日凌晨1點對陣奧地利。一名網友發文，稱梅西雖然很厲害，但他並不喜歡整個球隊都在服務他的踢法，而更喜歡如德國、義大利或日本隊這種各司其職的球風。對此，引來網友們熱烈討論，有球迷反駁梅西無論是射門、傳球還是創造能力都十分優秀，不應該說是球隊在服務他，而是他在服務球隊更為準確。

中職／鍾允華離新人王最近 但兩名自培新秀也值得肯定

中職上半季即將結束，鍾允華成為最佳新人的熱門人選，防禦率僅1.96，已累積14次救援成功。樂天的劉子杰與味全的王伯洋也展現優異表現，值得關注。

NBA／傳老鷹想測試庫明加交易價值 但下季留住「苦命」機會濃

老鷹球隊雖在詢問庫明加的交易價值，但仍計劃執行他下季的選擇權。庫明加在老鷹的季後賽中表現出色，合計攻下40分，未來仍有可能留隊，成為陣中重要成員。

世足運彩／預測捷克上下半場各進一球 將用身高優勢拿下南非推薦不讓分勝

捷克在首戰領先卻遭南韓逆轉，面對禁賽的南非，捷克將利用身高優勢爭取勝利。這場小組賽對捷克而言至關重要，預計將以2-0獲勝，助攻晉級機會。

世足賽／老實說C羅真的老了！剛果小將：沒特別針對防守

葡萄牙41歲超級巨星C羅（Cristiano Ronaldo）面對剛果比賽中沒進球，葡萄牙被剛果爆冷逼和。剛果21歲中場穆考（Nathan Mukau）受訪時直言C羅影響力大不如前，沒有特別去防守這位老將。

世足賽／日本將戰突尼西亞 久保建英受傷難上陣

日本在世界盃F組首戰與荷蘭以2比2踢平，當時久保建英的關鍵傳球助中村敬斗成功得分，但久保建英在下半場撞到左膝後受傷，使他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。