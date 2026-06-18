TPBL／與蔡宸綱提前續「3＋2」年合約 攻城獅鞏固未來基石

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天正式宣布，已與年輕前鋒蔡宸綱提前簽下「3＋2」複數年延長合約，正式將這位潛力無限的本土戰將視為球隊未來的核心基石之一。

攻城獅球團指出，蔡宸綱自2024-25賽季正式加盟攻城獅，雖然在職業生涯的首個賽季仍處於與團隊磨合、尋找定位的階段。然而，進入25-26賽季後，蔡宸綱展現出強大的心理素質與進化決心，特別是在賽季後半段，他成功找到了自己在陣中的定位，作為球隊極力培養的前鋒，他不僅大幅提升了攻擊火力，在防守端更展現出能對位洋將的韌性。在例行賽倒數的14場比賽中，共有7場比賽得分達到雙位數，成為球隊衝擊季後賽的關鍵功臣。

除了例行賽後段的亮眼表現，蔡宸綱更在今年季後賽對決夢想家的系列賽中，證明了自己的大心臟。在四場高強度的賽事中，他繳出場均12分、4.3籃板、3助攻的突出數據，在攻守兩端皆扮演了球隊不可或缺的角色。

攻城獅總經理張樹人表示，「蔡宸綱在攻防兩端展現的功能性，讓球團將他視為未來的核心基石之一，期許他在接下來的複數年合約中持續精進自己，進一步提升外線穩定度與企圖心。」

能夠在休賽季與球團提前續約，蔡宸綱表示，「非常感謝球團對我的重視與信任，在職業生涯的初期就給我這麼大的肯定和複數年合約，讓我能沒有後顧之憂地在新竹繼續為球隊拚戰。」

談到這賽季的蛻變，蔡宸綱特別提到威森總教練的栽培，「真的非常謝謝教練在訓練和比賽中給了我很大的發揮空間，也不斷激發我的企圖心，下半季和季後賽能夠找到定位，教練團對我的信任和指導是最大的關鍵。接下來的球季，我會繼續努力提升自己的攻擊手段和穩定度，不辜負獅紫軍和球團對我的期待。」