PLG／李家慷帶傷上陣逼出G7 卡總曝：想S了他

PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天背水一戰頂住壓力，第四節打出18：10的逆轉攻勢，以72：69扳倒主場的台北富邦勇士，將系列賽扳平成3比3，帶傷上陣的李家慷攻下10分還有關鍵抄截，不過最後讀秒階段選擇攻擊籃框讓教頭卡米諾斯開玩笑說：「想殺了他，他像是沒在看NBA。」

今年NBA總冠軍賽第4戰，馬刺隊最後11秒福克斯上籃卻被打火鍋，最終讓尼克完成29分驚天逆轉；今天李家慷讀秒階段抄到勇士的球，選擇快攻上籃遭犯規，但8.9秒兩罰都失手，第一罰還出現籃外空心，讓勇士再有追平一擊機會。

卡米諾斯透露第5戰最後重摔的李家慷請纓上陣，不過雖有10分貢獻，最後選擇卻讓戰局有陷入緊張，「滿殺了他，他像是沒在看NBA，幸運是我們贏了。」

第5戰時就預告會有第7戰，卡米諾斯對驟死戰不談太多，「我們都知道第7戰代表什麼，這是運動裡最美麗的兩個字（Game 7），我們要回去好好恢復，下一場古德溫一定會體力充沛。」

李家慷第5戰最後是上擔架床被推離場，他透露幸運是骨頭沒事，但肌肉挫傷、全身痠痛，不過球隊已經傷了關達祐，「沒退路了，想幫助球隊。」

賽後李家慷躺在休息室的治療床上動彈不得，他坦言經過激烈碰撞「現在比較不舒服」，最後罰球第一球就像「被電到一樣」，才出現籃外空心狀況，但也不是藉口，也是一次學習經驗。

領航猿延長戰線到周四晚上的驟死戰，李家慷說：「很開心可以回到主場，前幾場沒打得很好，今天下半場有做出該有的東西，老天爺讓我們回到主場，希望打出我們的水準，拿下勝利。」