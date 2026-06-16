PLG／焦土戰領航猿3分險勝勇士 總冠軍賽逼出G7驟死戰

PLG總冠軍賽第6戰今天移師台北富邦勇士主場和平籃球館舉行，率先「聽牌」的勇士遇主戰洋將古德溫遭禁賽劣勢，三節打完雖握有5分領先，但被衛冕軍領航猿第四節逆轉，最終以72：69踢館成功，將戰線延長到決勝第7戰。

勇士開賽打出10：2攻勢，首節取得25：19領先；領航猿第二節在盧峻翔、李家慷和伯朗連飆外線下打出13：2的逆轉攻勢，不過勇士在莫巴耶籃下硬打下37：37扳平比分，林志傑最後3秒更投進超前球，助勇士帶著40：39領先進入下半場。

領航猿第三節盧峻翔和伯朗接連飆進外線，一波8：0攻勢再要回領先，不過勇士也回敬連拿9分小高潮，再回到49：47領先。領航猿靠白曜誠「3分打」止住得分荒，但霍力飛先為勇士灌進超前球，5分10秒領航猿洋將阿提諾和霍力飛卡位手部糾纏，阿提諾倒地後被吹技術犯規，揚科維奇罰球得手後洪楷傑上籃，霍力飛快攻再取分，陳又瑋也補刀，勇士打出一波9：0猛攻，帶著59：54領先進入決勝節。

伯朗第四節外線率先破網，阿提諾籃下也得手，李家慷投進中距離讓開節打出7：0的領航猿重回領先；勇士直到7分24秒才靠周桂羽飆進外線投進單節第一球，接續霍力飛再完成「3分打」，勇士再取得65：61領先。領航猿靠李家慷、伯朗聯手追回差距，2分03秒李家慷投進關鍵外線更讓領航猿取得71：67領先。

揚科維奇最後1分50秒2罰得手讓差距縮小到2分，接續兩隊都沒得分進帳，但18.6秒阿提諾抄掉揚科維奇的球，不過15.1秒李家慷被犯規後的拋投被吹進球不算，13.9秒丁恩迪上罰球線2罰1中，領航猿擴大到72：69領先。

勇士最後一波陳又瑋發邊線球給林志傑，卻被李家慷抄截得手，不過8.9秒李家慷第一罰「麵包」，第二罰也失手，讓勇士又有追平機會，不過周桂羽被防守下的追平出手連框都沒碰到，讓領航猿驚險以72：69搶下勝利，將系列賽扳平成3比3，周四晚上7點將回到桃園巨蛋迎接驟死戰。

兩隊今天的焦土戰雙雙寫下系列賽得分新低，領航猿以伯朗25分最高，盧峻翔13分；勇士以陳又瑋14分最高，揚科維奇12分、12籃板，霍力飛10分、17籃板，但團隊三分球39投僅7中，命中率不到1成8。

領航猿洋將阿提諾（左）拋投。記者葉信菉／攝影

領航猿葛拉漢（下）被勇士蔡文誠守住。記者葉信菉／攝影

勇士「野獸」林志傑（右二）上籃，領航猿盧峻翔（右）試圖封阻。記者葉信菉／攝影

領航猿洋將阿提諾跳投出手。記者葉信菉／攝影

勇士陳又瑋拋投。記者葉信菉／攝影

領航猿洋將伯朗挑戰籃框。記者葉信菉／攝影